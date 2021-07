Nữ thần có vòng 1 hoàn hảo đẹp tới mức bị nghi là “hàng giả”

Anne Hathaway chẳng những có diện mạo kiều diễm mà còn gây chú ý vì vóc dáng đẹp.

Hình ảnh cũ gây xôn xao cộng động mạng của nữ diễn viên Anna Hathaway.

Mới đây, người dùng mạng xã hội có lan truyền hình ảnh cũ của nữ diễn viên Anne Hathaway với những lời ngợi khen nhan sắc cũng như vóc dáng đẹp. Cô diện thiết kế váy cổ chữ V với dáng sideboob khéo tôn vòng 1 đầy đặn tự nhiên.

Cư dân mạng nhận xét: "Đẹp như nữ thần vậy", "đẹp nín thở", "giống nữ thần Hy Lạp", "có thể mọi người chưa biết, chị không bao giờ xấu", "mặt sang mà mắt hiền quá",...

Người đẹp nhận được nhiều lời khen cho vẻ ngoài xinh đẹp như nữ thần.

Anne Hathaway sinh năm 1982 được biết đến với những vai diễn đình đám trong phim "The Princess Diaries", "The Devil Wears Prada", "Alice in Wonderland", " Les Misérables",...

Chẳng những nhận được sự quan tâm nhờ khả năng diễn xuất, nữ diễn viên người Mỹ còn khiến người hâm mộ không thể rời mắt vì vẻ ngoài kiều diễm đến mức phải nín thở để nhìn ngắm.

Chẳng những xinh đẹp, Anne Hathaway còn có vóc dáng chuẩn, chiều cao 1m73.

Tuy nhiên, điều này cũng đưa đến một số phản ứng tiêu cực. Người đẹp bị ghen tị vì hoàn hảo và chịu nhiều lời đồn thổi liên quan đến việc phẫu thuật thẩm mỹ nhất là chỉnh sửa vòng 1.

Phẫu thuật nâng ngực

Tin đồn phẫu thuật chỉnh sửa ngực khá phổ biến khiến người ta "bán tín bán nghi".

Sở hữu vòng 1 hình giọt nước đẹp hoàn hảo, Anne Hathaway thường xuyên bị đồn thổi chỉnh sửa. Bên cạnh những ý kiến khẳng định rằng Anne Hathaway chắc chắn đã can thiệp y tế cũng có người thanh minh cho cô.

Ngực của Anne Hathaway có độ chảy tự nhiên, dễ dàng nhận thất khi người đẹp diện các mốt không nội y. Đây là điều vòng 1 nhân tạo không thể có. Thậm chí, số khác mỉa mai nếu Anna Hathaway ấy thật sự "dao kéo" vòng 1 thì điều này đã được thực hiện một cách rất tốt.

Anne Hathaway sở hữu vòng 1 hình giọt nước hoàn hảo bị nghi "dao kéo".

Sửa lại chiếc mũi lớn

So với ảnh quá khứ, mũi của Anne Hathaway thon gọn, thanh thoát hơn.

Người ta đã so sánh một số bức ảnh khi Anne Hathaway mới bước chân vào giới giải trí với sau đó. Thời gian đầu mũi của cô khá to, hai bên phình rộng, trông khá bình thường. Còn hiện tại, cô có sống mũi cao, đầu mũi thon hướng lên trên giúp gương mặt của Anne Hathaway thanh thoát hơn.

Trong số những tin đồn chỉnh sửa ngoại hình, vấn đề sửa mũi là điều ít người phủ nhận hơn cả. Tuy nhiên, vì Anna Hathaway vốn xinh đẹp nên sự can thiệp nhỏ này không gây quá nhiều tranh cãi.

Tin đồn Anne Hathaway sửa mũi được nhiều người tin là thật.

Bên cạnh đó, việc Anne Hathaway có tiêm chất làm đầy, bơm môi,... hay không cũng là chủ đề khiến công chúng bàn tán.

