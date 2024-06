8 công thức sữa tắm tự chế nuôi da mềm mại

Bạn có biết rằng bạn có thể tự làm sữa tắm hoàn toàn tự nhiên và tùy chỉnh nó theo cách bạn muốn không? Dưới đây là 8 công thức làm sữa tắm tự chế đơn giản mà bạn có thể thực hiện dễ dàng tại nhà và cũng có thể giải quyết các vấn đề cụ thể về da:

Sữa tắm mật ong

Sữa và mật ong phối hợp tốt với nhau để làm mềm và giữ ẩm cho da và nó cũng có đặc tính làm sáng da. Giúp chống nắng và mang lại cho bạn làn da sáng đều. Để làm sữa tắm và mật ong, bạn trộn 1/3 cốc sữa và 2 thìa mật ong hữu cơ thô với nhau. Đổ hỗn hợp sữa và mật ong này vào nửa cốc xà phòng castile lỏng và khuấy nhẹ. Chuyển hỗn hợp này vào một chai bơm dễ sử dụng và sữa tắm của bạn đã sẵn sàng. Sử dụng hết trong vòng một tuần và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Sữa tắm cam

Cam là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào và chúng ta đều biết vitamin C có lợi như thế nào cho làn da của chúng ta. Vitamin C là chất chống oxy hóa tuyệt vời và giúp chống lại các gốc tự do. Ngoài ra còn có tác dụng làm sáng và giúp làm đều màu da. Để làm sữa tắm hương cam này, bạn cần 1/4 cốc bột vỏ cam và nửa cốc xà phòng Castile dạng lỏng. Trước khi thêm bột vỏ cam vào xà phòng lỏng, hãy ngâm trong một ít nước hoa hồng trong 1 đến 2 giờ. Thêm hỗn hợp này vào xà phòng Castile dạng lỏng và khuấy nhẹ. Thêm vài giọt tinh dầu cam và sữa tắm hương cam của bạn đã sẵn sàng. Bảo quản trong chai có vòi bơm dễ sử dụng ở nơi khô ráo và thoáng mát.

Sữa tắm dừa

Sự kết hợp giữa nước cốt dừa và dầu dừa có tác dụng dưỡng ẩm tuyệt vời và giúp làn da của bạn siêu mềm mại. Nếu dầu dừa có tác dụng tốt với làn da của bạn, hãy tiếp tục và làm sữa tắm từ dừa này. Đơn giản chỉ cần thêm 4 thìa dầu dừa vào 1/3 cốc nước cốt dừa và trộn với nửa cốc xà phòng dạng lỏng. Thêm vào vài giọt dầu vitamin E và khuấy đều. Chuyển hỗn hợp này vào chai bơm dễ sử dụng và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Sữa tắm dừa đã sẵn sàng. Hãy sử dụng nó trong vòng một tuần.

Sữa tắm hạnh nhân

Hạnh nhân ngọt có lợi ích dưỡng ẩm tuyệt vời và cũng giúp làm đều màu da, giảm rám nắng và sắc tố. Cũng là một thành phần tuyệt vời cho da khô. Để làm sữa tắm hạnh nhân, chỉ cần thêm 2 đến 3 thìa dầu hạnh nhân ngọt vào nửa cốc xà phòng castile dạng lỏng cùng với vài giọt tinh dầu hoa oải hương. Sữa tắm hạnh nhân của bạn đã sẵn sàng. Để tăng thêm lợi ích tẩy tế bào chết, hãy thêm vài thìa bột hạnh nhân. Chuyển hỗn hợp này vào một chai bơm dễ sử dụng và sử dụng như sữa tắm thông thường.

Sữa tắm cà phê

Cà phê có chứa caffeine và bã cà phê cũng có tác dụng tẩy tế bào chết rất tốt. Cải thiện lưu thông máu và loại bỏ lớp da chết để lộ làn da sáng và mềm mại hơn. Để làm sữa tắm tẩy tế bào chết bằng cà phê, bạn cần 1/4 cốc bã cà phê, một thìa dầu cà phê và nửa cốc xà phòng dạng lỏng. Trộn đúng cách và chuyển nó vào một chai bơm dễ sử dụng. Sử dụng nó như một loại sữa tắm thông thường .

Sữa tắm hoa hồng

Hoa hồng có đặc tính làm đẹp và làm mềm da. Nó thêm ánh sáng hồng hào và cũng có hương thơm tự nhiên tuyệt vời. Giữ ẩm tự nhiên cho da và làm cho da siêu mềm. Để làm sữa tắm hoa hồng, trộn nửa cốc xà phòng lỏng và 1/3 cốc nước hoa hồng. Thêm vào một thìa dầu hoa hồng và 3 thìa bột cánh hoa hồng. Lưu trữ và chuyển nó vào một chai bơm dễ sử dụng. Sử dụng nó như một loại sữa tắm thông thường.

Sữa tắm đất sét

Nếu bạn có làn da nhờn và đang phải đối mặt với mụn trứng cá trên cơ thể cũng như các bệnh nhiễm trùng nhẹ liên quan đến da khác, thì loại sữa tắm bằng đất sét này có thể giúp giải quyết mọi vấn đề về da của bạn. Để làm sữa tắm bằng đất sét, thêm 2 thìa đất sét bentonite vào nửa cố xà phòng castile lỏng và một thìa giấm táo. Khuấy nhẹ nhàng và chuyển hỗn hợp này vào chai có bơm dễ sử dụng và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Sử dụng nó như sữa tắm 2 đến 3 lần một tuần.

Sữa tắm nghệ

Nếu bạn bị mụn trên cơ thể, loại sữa tắm thanh lọc cơ thể này có thể giúp làm sạch làn da của bạn và ngăn ngừa mụn trứng cá. Để thực hiện loại sữa tắm thanh lọc cơ thể này, hãy thêm vài giọt tinh dầu tràm trà hoặc tinh dầu bạc hà và 1 thìa cà phê bột nghệ vào nửa cốc xà phòng dạng lỏng. Khuấy đều và sữa tắm nghệ của bạn đã sẵn sàng. Đổ hỗn hợp này vào một chai bơm dễ sử dụng và sử dụng như sữa tắm.

