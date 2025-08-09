Irina Shayk diện bikini nhỏ xíu đi tắm biển

Irina Shayk thả dáng trên bãi tắm với bikini dây, triệt để khoe body. Trang phục thuộc thương hiệu Dolce & Gabbana, hiện có giá 575 USD. Bà mẹ một con kết hợp nhiều phụ kiện là vòng cổ kim cương, dây chuyền vàng, lắc chân vàng - món trang sức đi biển hot trend mùa hè này. Người đẹp đội chiếc mũ xô in hoa màu hồng của con gái và đeo kính râm che nắng.

Chân dài người Nga gây ấn tượng với thân hình quyến rũ ở tuổi U40.

Theo TMZ, Irina cùng con gái 8 tuổi vui đùa với sóng biển và bơi lội giữa làn nước trong xanh ở Địa Trung Hải.

Irina Shayk hiện là mẹ đơn thân của bé Lea - con gái chung của cô với bạn trai cũ, tài tử Bradley Cooper. Người đẹp không công khai hẹn hò ai hai năm nay kể từ khi đi chơi với cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady hè 2023.

Tuần trước, Irina Shayk được trông thấy quay phim quảng cáo cho thương hiệu Dolce & Gabbana cùng tài tử Michele Morrone trên đường phố Napoli, Italy. Cảnh hôn đắm đuối của hai ngôi sao giữa khu phố đông đúc thu hút sự chú ý. Sau khi quay phim xong, siêu mẫu tranh thủ đưa con đi du lịch.

Irina Shayk bên con gái Lea trong kỳ nghỉ ở châu Âu. Hai mẹ con hiện định cư tại New York, Mỹ.