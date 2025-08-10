Lauren Sanchez khoe đồng hồ cưới 305.000 USD

Lauren Sanchez đeo đồng hồ 305.000 USD đi chơi. Ảnh: Backgrid

Hôm 7/8, Lauren Sanchez và tỷ phú Jeff Bezos được nhìn thấy trên đường từ bãi biển Ibiza quay lại siêu du thuyền Koru đang neo đậu ngoài khơi. Cựu nhà báo 55 tuổi gây chú ý khi đeo chiếc đồng hồ Richard Mille RM07 'Intergalactic Dark Night', có giá bán lẻ 305.000 USD. Chiếc đồng hồ này được cho là món quà cưới của Jeff Bezos dành cho Sanchez trong hôn lễ hồi tháng 6 của họ ở Venice.

Vợ chồng Bezos đang nghỉ dưỡng ở hòn đảo đắt đỏ bậc nhất Tây Ban Nha cùng cặp sao Leonardo Di Caprio và Vittoria Ceretti. Trong bữa trưa trên đảo, Sanchez chọn váy quây màu trắng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm và đi dép lê. Trong khi đó, nhà sáng lập Amazon mặc bộ đồ màu xanh navy giản dị và đi giày thể thao màu đen.

Bezos chỉ sử dụng vài phụ kiện đơn giản, quen thuộc như vòng tay, kính phi công. Còn vợ ông đeo loạt trang sức xa xỉ ngoài chiếc đồng hồ, như nhẫn, vòng cổ, khuyên tai kim cương, kính râm gọng trắng cao cấp và xách túi Dior phiên bản giới hạn.

Jeff Bezos nắm tay vợ đi dạo trên đảo Ibiza, Tây Ban Nha, hôm 7/8. Ảnh: Backgrid

Sự lựa chọn trang phục của Sanchez lần này được rút kinh nghiệm từ hai lần xuất hiện trước đó. Cuối tuần qua, bà dường như gặp khó khăn để giữ thăng bằng trên bờ biển đầy sỏi đá của Ibiza với giày cao gót. Sau đó, Sanchez cởi giầy, đi chân trần trên địa hình gồ ghề, khiến chân bà lấm lem cát. Với dép lê, vợ của tỷ phú giàu thứ tư thế giới (theo Forbes), di chuyển thoải mái và tự tin hơn.