Cách Kim Tae Hee giữ diện mạo tươi tắn dù da nhiều nếp nhăn

Xuất hiện tại buổi công chiếu toàn cầu của loạt phim Butterfly diễn ra tại New York, Mỹ, hôm 7/8, Kim Tae Hee để lộ nhiều nếp nhăn quanh mắt khi cười. Ảnh: Yonhap News / MK Sports.

Vùng đuôi mắt của Kim Tae Hee xuất hiện các nếp nhăn mảnh khi cô mỉm cười, phản ánh sự suy giảm collagen và elastin. Rãnh cười hai bên má cũng rõ hơn so với thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, cho thấy độ đàn hồi da bắt đầu giảm. Ngoài ra, vùng hốc mắt hơi hõm nhẹ và da má mất một phần thể tích - những dấu hiệu thường gặp khi lượng mỡ dưới da và hyaluronic acid tự nhiên giảm dần theo tuổi tác.

Dù vậy, nữ diễn viên vẫn duy trì được sự tươi tắn và sức sống trên gương mặt. Đây là kết quả của việc duy trì hàng rào ẩm khỏe mạnh, thói quen chống nắng nghiêm ngặt và chế độ chăm sóc da khoa học trong nhiều năm. Làn da của cô không xuất hiện đốm nâu rõ rệt hay tình trạng tăng sắc tố.

Kim Tae Hee tại sự kiện chiếu phim Butterfly. Ảnh: Yonhap News / MK Sports.

Bí quyết làm đẹp của Kim Tae Hee là kết hợp chăm sóc tại nhà và điều trị chuyên sâu. Ở bước chăm sóc cá nhân, cô ưu tiên dưỡng ẩm sâu bằng serum chứa hyaluronic acid đa trọng lượng phân tử, kết hợp vitamin C và peptide vào buổi sáng để kích thích sản sinh collagen, đồng thời sử dụng retinol hoặc tretinoin nồng độ thấp vào buổi tối theo hướng dẫn của bác sĩ. Kem chống nắng phổ rộng SPF 50+ được cô sử dụng hằng ngày, kể cả khi ở trong nhà.

Ngoài ra, cô sử dụng những công nghệ như laser trẻ hóa để mờ nếp nhăn nông, Ultherapy hoặc Thermage nhằm nâng cơ và kích thích sản sinh collagen, cùng liệu trình tiêm skin booster như Rejuran hoặc Profhilo để phục hồi độ đàn hồi da.

Nữ diễn viên 45 tuổi học cách chấp nhận những thay đổi của cơ thể theo tuổi tác và tìm thấy nét đẹp riêng trong từng giai đoạn. Ảnh: ETToday

Kim Tae Hee sinh năm 1980, được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hàn Quốc. Cô nổi tiếng qua các bộ phim Nấc thang lên thiên đường, Chuyện tình Havard, Mật danh Iris... Năm 2017, cô kết hôn với ca sĩ - diễn viên Rain và hiện có hai con.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Kim Tae Hee thừa nhận từng có giai đoạn lo lắng về ngoại hình sau tuổi 35, đặc biệt là khi bước vào giai đoạn làm mẹ. Tuy nhiên, cô đã học cách chấp nhận những thay đổi của cơ thể và tìm thấy vẻ đẹp riêng trong từng giai đoạn cuộc sống.