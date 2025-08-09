Nữ diễn viên cao 1,77m chi 500 triệu đồng nâng ngực, suy sụp vì biến chứng

Candy vốn cao 1,77m, đôi chân dài 115cm, được khen gợi cảm với tỷ lệ cơ thể ấn tượng. Trong 4 năm hoạt động, cô tham gia hơn 100 bộ phim với các dạng vai lớn nhỏ khác nhau.

Diễn viên Candy.

Dù vậy, diễn viên luôn tỏ ra tự ti vì vòng một lép, khiến cô không tự tin khi diện váy hay bikini.

Theo Today, Candy trong 1 show truyền hình gần đây vừa công khai mình đã trải qua phẫu thuật nâng ngực.

"Tôi mong lấy lại vẻ đẹp và sự tự tin. Để có được vòng 1 ưng ý, tôi gặp nhiều đau đớn, suy sụp tinh thần", cô nói.

Do không có nhiều kinh nghiệm thẩm mỹ, Candy thiếu sáng suốt trong việc chọn lựa cơ sở và tay nghề bác sĩ. Kết quả, cô gặp biến chứng sau phẫu thuật lần 1.

Người đẹp kể chỉ sau 1 tháng, một bên ngực của cô bị lệch và xệ hẳn xuống. Cô buồn, suy sụp vì đã vay tiền làm thẩm mỹ nhưng kết quả lại không như ý.

Candy chăm chỉ làm việc, dành dụm tiền trong 1 năm để phẫu thuật chỉnh sửa ở lần 2.

"Lần phẫu thuật kế tiếp, tôi được bác sĩ thăm khám, tìm hiểu nguyên nhân. Việc biến chứng ở lần đầu là do ngực phải của tôi bị lõm sau 1 lần mắc bệnh phổi lúc nhỏ", cô kể.

Ca phẫu thuật lần 2 diễn ra thuận lợi, giúp nữ diễn viên tự tin. Hiện cô đã hồi phục, có thể sinh hoạt bình thường cũng như trở lại hoạt động nghệ thuật.

Tổng số tiền cho 2 lần phẫu thuật của cô là 620 nghìn Đài tệ (khoảng hơn 500 triệu đồng).

Từ sự cố của mình, diễn viên mong khán giả thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định thẩm mỹ.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, mỗi bệnh nhân cần trang bị kiến thức về sức khỏe, cơ sở thẩm mỹ, bác sĩ lẫn chế độ chăm sóc trước, trong và sau phẫu thuật.