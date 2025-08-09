Lindsay Lohan 'lão hóa ngược' sau 16 năm

Tại buổi ra mắt bộ phim mới Freakier Friday ở Sydney, Lindsay thu hút chú ý của truyền thông bởi vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ. Tờ Mail so sánh hình ảnh hiện tại của cô với ảnh trên trang bìa tạp chí Famous cách đây 16 năm, cho thấy nữ diễn viên 39 tuổi như lão hóa ngược với làn da căng mịn, tươi tắn hơn theo thời gian. Trong hình ảnh vào năm 2009, Lindsay có làn da xỉn màu, lấm tấm tàn nhang, nhiều vết nhăn, đôi môi đơ cứng, hai bên chân mày không đều nhau, dù khi đó mới 23 tuổi.

Lindsay Lohan trên trang bìa tờ Famous vào năm 2009 và tại sự kiện quảng bá phim ở Sydney hôm 5/8.

Dưới bài viết, nhiều người cho rằng Cô nàng lắm chiêu đã phẫu thuật thẩm mỹ gương mặt, trong khi nhiều khán giả tin cuộc sống hạnh phúc viên mãn giúp diễn viên đẹp hơn. Trước những đồn đoán về diện mạo, Lindsay từng xác nhận với Elle vào tháng 5 rằng cô đã tiêm botox, làm laser cho da và thực hiện liệu pháp Morpheus8 - kết hợp giữa vi kim và năng lượng tần số vô tuyến (RF) để "trẻ hóa" da. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết Morpheus8 không phù hợp với làn da quá mỏng của cô nên chỉ thực hiện một lần duy nhất.

Lindsay cũng tiết lộ cô thường uống hỗn hợp nước ép bao gồm cà rốt, gừng, chanh, dầu olive, mỗi sáng. Cô cũng uống nhiều trà xanh và nước trong ngày.

"Quy trình chăm sóc da của tôi rất đặc thù. Tôi đang thử một số loại serum. Ngoài ra, tôi rất tin vào việc rửa nước đá lạnh lên mặt khi thức dậy. Tôi uống rất nhiều nước chanh; tôi cũng cho rất nhiều hạt chia vào nước uống. Tôi đắp mặt nạ mắt mỗi sáng", Lindsay nói.

Nữ diễn viên cho biết thêm sau khi sinh con, làn da trở nên nhạy cảm hơn nên khiến cô phải thay đổi toàn bộ thói quen, chế độ ăn uống, cách chăm sóc...

Lindsay Lohan được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng trong vài năm trở lại đây.

Lindsay Lohan, sinh năm 1986 tại New York. Cô chỉ mới 12 tuổi khi đóng vai chính trong bộ phim bom tấn The Parent Trap của Disney năm 1998. Bộ phim ăn khách giúp Lindsay nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất Hollywood, kiếm được tới một triệu USD cho mỗi bộ phim khi cô còn là thiếu niên. Những vai diễn trong bộ phim kinh điển Freaky Friday năm 2003, Confessions Of A Teenage Drama Queen, Mean Girls năm 2004 đã củng cố vị trí của cô như một trong những cô đào hot nhất thập niên 2000.

Tuy nhiên, khoảng đầu năm 2006, lối sống tiệc tùng hoang dã của Lindsay bắt đầu lấn át và chẳng bao lâu, sự nghiệp từng huy hoàng của cô tụt dốc không phanh. Lindsay thường bị chụp ảnh đi chơi thâu đêm tại các hộp đêm trong tình trạng say xỉn. Tháng 1/2007, cô lần đầu vào trại cai nghiện và chỉ 5 tháng sau, cô bị bắt vì lái xe khi có nồng độ cồn trong người. Năm 21 tuổi, Lilo bị bắt lần nữa với tội lái xe khi say rượu và tàng trữ cocaine. Những năm sau đó, Lindsay liên tiếp vướng bê bối. Cô đã trải qua tổng cộng 250 ngày trong trại cai nghiện, 6 lần bị giam giữ và ngồi tù. Từ năm 2014, ngôi sao người Mỹ quyết tâm làm lại cuộc đời. Cô sang Anh định cư, sau đó chuyển đến Dubai "ở ẩn" nhiều năm trước khi tái xuất đóng phim Hollywood vào năm 2022.

Từ khi chuyển đến Dubai và gặp gỡ doanh nhân tài chính 37 tuổi gốc Kuwait - Bader Shammas - Lindsay có cuộc sống lành mạnh, bình yên và hạnh phúc. Họ tổ chức lễ cưới riêng tư năm 2022 sau hơn hai năm hẹn hò kín tiếng. Vợ chồng cô chào đón con trai đầu lòng Luai hè năm 2023.