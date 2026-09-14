Yamal tuyên bố cực sốc: "Tôi xứng đáng giành Quả bóng Vàng hơn Mbappe"

Cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2026 đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết khi những màn đấu khẩu giữa Lamine Yamal và Kylian Mbappe bắt đầu nóng lên.

Yamal tự tin hơn bao giờ hết

Yamal chia sẻ với chương trình Universo Valdano của Movistar trong một cuộc phỏng rất đáng chú ý. Lần này, tiền đạo thuộc biên chế CLB Barcelona thể hiện quan điểm rõ ràng hơn bao giờ hết về người mà anh cho rằng xứng đáng giành Quả bóng Vàng.

Yamal gặt hái thành công lớn và sáng cửa tranh danh hiệu Quả bóng Vàng

Tờ Sport dẫn lại phát biểu của Yamal: “Tôi sẽ trao Quả bóng Vàng cho ai ư? Thành thật mà nói, tôi nghĩ có lẽ chỉ có hai cầu thủ là hay nhất thế giới, nhưng tôi xứng đáng giành giải thưởng này trong năm nay”.

Ngôi sao người Tây Ban Nha thậm chí nhấn mạnh hơn: “Với tôi, Kylian Mbappe và tôi là hai cầu thủ hay nhất, và bất kỳ ai xem các trận đấu đều biết điều đó”.

Tuyên bố của Yamal lập tức đẩy cuộc cạnh tranh giữa hai ngôi sao trẻ lên một cấp độ mới, đặc biệt khi cả hai đều có những lý lẽ mạnh mẽ để bảo vệ cơ hội giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Mbappe cũng tin mình xứng đáng

Vài ngày trước, Mbappe cũng đưa ra quan điểm về cuộc đua Quả bóng Vàng. Tiền đạo người Pháp cho rằng giải thưởng này về bản chất phải tôn vinh một cá nhân, dù thành tích tập thể vẫn đóng vai trò quan trọng.

“Tôi luôn tin rằng Quả bóng Vàng nên được trao cho một cầu thủ khác. Tất nhiên, yếu tố tập thể rất quan trọng bởi bóng đá là môn thể thao đồng đội. Nhưng đây vẫn là một giải thưởng cá nhân”, Mbappe nói.

Khi đề cập trực tiếp đến màn trình diễn của bản thân, chân sút người Pháp cũng không giấu tham vọng: “Tôi nghĩ năm nay mình đã mang đến những điều khác biệt. Đó là lý do tôi tin mình có thể giành Quả bóng Vàng”.

Cuộc đua giữa Mbappe và Yamal hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn

Hai ứng viên, hai bảng thành tích nổi bật

Yamal bước vào cuộc đua với bộ sưu tập thành tích ấn tượng, gồm chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha và danh hiệu La Liga với Barcelona.

Trong khi đó, Mbappe tạo dấu ấn đặc biệt tại World Cup khi bùng nổ trước khung thành và trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử giải đấu.

Nếu Yamal có lợi thế nhờ thành công tập thể cùng Tây Ban Nha và Barcelona, Mbappe lại sở hữu sức nặng từ khả năng săn bàn cùng những màn trình diễn cá nhân nổi bật.

Cuộc đua Quả bóng Vàng 2026 vì thế đang hình thành thế đối đầu đầy hấp dẫn giữa hai ngôi sao hàng đầu thế hệ mới. Và với tuyên bố mới nhất, Yamal rõ ràng không có ý định nhường danh hiệu cao quý này cho Mbappe.