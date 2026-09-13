Ngoại hạng Anh tự xưng hay nhất thế giới, nhưng chỉ Haaland - Fernandes là siêu sao tấn công?

Khi Premier League thiếu những ngôi sao tấn công

Trong số 16 cầu thủ tấn công được đề cử Quả bóng vàng, Premier League chỉ có Bruno Fernandes và Erling Haaland. Cole Palmer, người từng góp mặt trong danh sách năm 2025, vắng mặt sau một mùa giải bị chấn thương ảnh hưởng nghiêm trọng.

Fernandes và Haaland là những cầu thủ tấn công hiếm hoi của Ngoại hạng Anh lọt đề cử Quả bóng vàng 2026

Đáng chú ý, nhà vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal không có bất kỳ tiền đạo nào được đề cử. Ba đại diện của họ là Gabriel Magalhaes, Declan Rice và William Saliba, đều thiên về phòng ngự. Chấn thương khiến Martin Odegaard, Kai Havertz và Bukayo Saka không duy trì được sự ổn định, nhưng vấn đề của Arsenal còn nằm ở lối chơi. Họ được tôn trọng vì khả năng phòng ngự, song hiếm khi tạo ra sự ngưỡng mộ về mặt tấn công.

Việc PSG bảo vệ thành công chức vô địch châu Âu càng làm nổi bật sự tương phản. Luis Enrique và các học trò vượt qua những đối thủ Anh bằng thứ bóng đá thiên về tấn công, trong khi Premier League mùa trước bị đánh giá là quá nặng tính va chạm, bóng chết và những tình huống cố định.

Bóng đá Anh đã quá thiên về thể chất

Sự chuyển dịch sang bóng đá giàu tính thể lực cũng được phản ánh ở đội tuyển Anh. Kế hoạch khai thác sức mạnh thể chất của Premier League dưới thời Thomas Tuchel không phát huy hiệu quả tại World Cup. Tuyển Anh thậm chí phải lùi sâu trong thất bại trước Argentina.

Palmer, Barcola và Havertz là những ngôi sao tấn công của Ngoại hạng Anh

Đáng chú ý, phải đến khi Anthony Gordon ghi bàn vào lưới Argentina, một cầu thủ tấn công từng chơi tại Premier League mùa trước mới ghi bàn cho tuyển Anh tại vòng chung kết World Cup 2026.

Chính Gordon, sau khi chuyển từ Newcastle sang Barcelona, từng nhận xét rằng bóng đá Tây Ban Nha đòi hỏi mức độ thông minh chiến thuật và kỹ thuật cao hơn. Theo Gordon, ở Anh, cường độ đôi khi có thể che lấp những sai sót kỹ thuật.

Premier League vẫn hấp dẫn nhờ tính cạnh tranh và những màn tranh chấp quyết liệt, nhưng mùa trước sự khắc nghiệt dường như đã đi quá giới hạn. Các trận đấu bị kéo chậm bởi câu giờ, ném biên dài và những màn dàn xếp phức tạp ở các tình huống phạt góc. Thậm chí thủ môn còn thường xuyên bị vây hãm trong vòng cấm.

Những tín hiệu tích cực từ mùa giải mới

Ba vòng đầu tiên của mùa 2026/27 đang cho thấy sự thay đổi. Các quy định mới nhằm hạn chế câu giờ đã khiến các đội phải đẩy nhanh nhịp độ. Quy định đếm ngược 5 giây ở một số tình huống phát bóng, ném biên cùng giới hạn 10 giây khi cầu thủ rời sân sau thay người đang tạo ra tác động rõ rệt.

Thống kê cũng cho thấy bóng đá Premier League trở nên cởi mở hơn. Thời gian bóng sống trung bình tăng từ 55 phút 23 giây mùa trước lên 57 phút 14 giây. Thời gian trì hoãn giảm từ 29,2 xuống 26,7 giây. Tỷ lệ bàn thắng từ bóng chết, không tính phạt đền, giảm từ 27,5% xuống 23,5%.

Đáng chú ý, các pha phản công nhanh cũng gia tăng rõ rệt, từ 1,94 lên 2,27 lần mỗi trận. Số cú sút từ những tình huống này tăng từ 1,75 lên 1,9, trong khi số bàn thắng tăng gần gấp đôi, từ 0,23 lên 0,43 bàn/trận.

Chelsea dưới thời Xabi Alonso đang chơi giàu tính chuyển đổi hơn. Liverpool chuyển từ Arne Slot sang Andoni Iraola, Newcastle cũng trở nên tốc độ dưới Matthias Jaissle. Những tín hiệu ấy cho thấy Premier League đang có xu hướng rời xa thứ bóng đá quá kiểm soát và nặng tính thực dụng.

Olise, Kane và Diaz từng ghi dấu ấn ở giải Ngoại hạng Anh

Premier League cần tạo điều kiện cho các tài năng được tỏa sáng

Sự thay đổi này đặc biệt quan trọng bởi Premier League đang đối mặt với nguy cơ chảy máu tài năng tấn công.

Ba tiền đạo của Bayern Munich có tên trong danh sách Quả bóng vàng – Harry Kane, Luis Díaz và Michael Olise – đều từng thi đấu tại Anh. Ousmane Dembele và Khvicha Kvaratskhelia cũng đang tận hưởng giai đoạn cuối mùa Champions League mà không phải chịu cường độ khắc nghiệt hàng tuần như ở Premier League.

Florian Wirtz, một trong những ngôi sao nổi bật nhất của Bayer Leverkusen, cũng gặp khó khăn khi chuyển tới Liverpool vì tốc độ và cường độ của giải đấu.

Premier League vẫn là giải đấu mạnh và cạnh tranh bậc nhất châu Âu, nhưng những ngôi sao tấn công ra đi chưa được thay thế tương xứng. Đó là lý do sự xuất hiện của những cầu thủ như Bradley Barcola tại Liverpool mang ý nghĩa đặc biệt.

Nếu Barcola thành công, anh có thể trở thành bằng chứng rằng những tài năng tấn công hàng đầu vẫn có thể tỏa sáng tại nước Anh. Ngược lại, nếu anh bị bào mòn bởi cường độ Premier League, hiệu ứng có thể hoàn toàn trái ngược.

Những quy định mới chống câu giờ vì thế có thể trở thành bước ngoặt. Trận Arsenal thắng Chelsea chỉ có 4 phút bù giờ mỗi hiệp, nhưng điều đáng chú ý là nhịp độ và sự cởi mở của trận đấu. Đó có thể là hình ảnh Premier League cần hướng tới nếu muốn giữ chân những ngôi sao tấn công và lấy lại vị thế trên sân khấu Quả bóng vàng.