Mourinho mặt "lạnh như tiền" dù Real Madrid thắng đậm, lên tiếng về "bom tấn" Diomande

Mourinho bình luận về vấn đề ghi bàn nhiều & bỏ lỡ nhiều

Real Madrid thắng Rayo Vallecano 4-1 để trở lại mạch chiến thắng và tạm bằng điểm Barcelona trên BXH La Liga. Real mất chỉ hiệp 1 để tạo ra cách biệt 3 bàn trước đối thủ và Kylian Mbappe kết thúc trận với một cú đúp.

Mourinho khen ngợi các cầu thủ đã kết liễu trận đấu sớm

Dù vậy HLV Jose Mourinho không tỏ ra quá phấn khởi. Ông không ăn mừng cuồng nhiệt mỗi lần đội ghi bàn và sau trận ông đã nói rõ suy nghĩ của mình về trạng thái hiện tại của tập thể, 1 tháng kể từ khi mùa giải bắt đầu. "Người đặc biệt" khen các cầu thủ nhưng cũng không quên thòng thêm những điều ông chưa hài lòng.

"Thêm 3 điểm quan trọng, tôi luôn đề cao chiến thắng và chúng tôi đã hoàn thành công việc khá nhanh chóng. Kết liễu trận đấu ngay trong hiệp 1 không phải dễ gì vì chúng tôi vừa đá Champions League hồi giữa tuần, tôi đã nhận thấy một số biểu hiện mệt mỏi của các cầu thủ nên đã đưa ra thay đổi. Họ xứng đáng với sự tôn trọng và tán dương của tôi lẫn khán giả hôm nay, đây đã có thể là một trận đấu rất khó khăn", Mourinho bình luận.

"Chúng tôi đang ghi nhiều bàn thắng, nhất là tại sân nhà. Nhưng mặt khác số cơ hội bỏ lỡ cũng nhiều. Real Madrid hiện tại là kiểu đội bóng chơi với sự dữ dội chứ không kiểm soát khoảng 10 phút rồi sút 1 quả. Vì tấn công ở tốc độ cao như vậy nên khi anh bứt tốc, anh có ít thời gian để nghĩ hơn. Tôi e rằng sẽ có ngày chúng tôi phải trả giá vì những pha bỏ lỡ, dù cũng sẽ có hôm chúng tôi ghi được 6-7 bàn".

"Người đặc biệt" khen Guler, đánh giá về Diomande

Hiệp 2 chứng kiến Rayo Vallecano trong thế không còn gì để mất đã tấn công dồn dập và rút ngắn được 1 bàn. Mourinho nói: "Tôi xin lỗi các fan về hiệp 2, lý do là bởi tôi không thể thay tới 10 người trên sân. Tôi phải rút Federico Valverde ra sớm vì cậu ấy đã bị đau nhẹ nhưng cố thi đấu ở trận gặp Inter. Đá tiếp sau 3 ngày tất nhiên là rất ít thời gian hồi phục".

Rayo mặc dù rút ngắn tỷ số và thậm chí có thể ghi thêm 1-2 bàn nữa nếu không nhờ Courtois cứu thua, nhưng Real Madrid đã đáp trả bằng không ít cơ hội sau khi Mourinho thay Arda Guler vào sân. Ông nhận định: "Dễ hiểu thôi, tôi muốn thắng và thắng càng đậm càng tốt. Arda có ảnh hưởng rất tích cực lên cả đội và giúp chúng tôi giảm bớt áp lực từ đối thủ chỉ nhờ tài năng kiến thiết của cậu ấy".

Yan Diomande đá chính trong trận này và dù chơi xông xáo lẫn có một số pha bóng sáng nước, tân binh đắt giá người Bờ Biển Ngà tỏ ra chìm lấp so với những Mbappe, Vinicius và Bellingham. Tuy nhiên Mourinho không lo lắng lắm, ông phát biểu: "Nếu tôi không cho cậu ấy đá chính hôm nay thì kiểu gì các anh chẳng hỏi tại sao không cho cậu ấy đá. Tôi không lo lắng lắm, Diomande chưa thi đấu đỉnh cao được lâu và cần thời gian tiến bộ từng mặt, nhất là về chiến thuật".

Diomande được đá chính nhưng mờ nhạt và bị HLV Mourinho thay ra

"Ở đây chúng tôi có rất nhiều lựa chọn cho mỗi vị trí và đôi lúc các cầu thủ phải chờ tới lượt chỉ vì người khác không chấn thương. Diomande có tiềm năng to lớn và tôi muốn giúp cậu ấy phát triển, cậu ấy cũng có thể đá được ở vị trí của Vinicius nên cơ hội ra sân vẫn sẽ còn ở phía trước".