Bảng xếp hạng La Liga: Barca củng cố ngôi đầu, chờ Atletico "làm phước" ở derby Madrid

Vòng 5 La Liga tiếp tục những diễn biến đáng chú ý trong ngày Chủ nhật với 4 trận đấu diễn ra. Sự chú ý nhiều nhất được dành cho Barcelona khi họ tới thăm thành phố Valencia để đụng độ Levante. Mặc dù đã dẫn tới 3-0 sau chưa đầy 50 phút, Barca vẫn khá nơm nớp khi bị Levante rút ngắn cách biệt còn 1 bàn, nhưng Karim Adeyemi đã giải tỏa áp lực ở phút bù giờ để mang lại chiến thắng 4-2.

Barcelona có 3 điểm tương đối vất vả trước Levante

Trận thắng này đưa Barca trở lại cách biệt 3 điểm so với Real Madrid xếp sau. Barca vẫn đang duy trì đà phong độ ổn định và họ trong 2 vòng nữa sẽ hy vọng vào thêm một cú ngã nữa từ Real Madrid, khi Chủ nhật tới sẽ là trận derby Madrid diễn ra tại Metropolitano, trong khi Barca gặp Sevilla. Dù vậy giữa tuần này hai đội đầu bảng sẽ còn gặp 1 đối thủ nữa, Barca đụng độ Racing Santander trong khi Real Madrid làm khách trước ứng viên xuống hạng Elche.

Nói đến Atletico, họ đã gặp khó khăn nhất định tại xứ Basque nhưng rốt cuộc vẫn đánh bại Real Sociedad 3-0 nhờ những bàn thắng ở phút cuối hiệp 2. Trận thắng này đưa Atletico vào top 4 với 2 điểm ít hơn Real Madrid, họ bằng điểm Alaves và Sevilla nhưng Alaves đứng trên do hơn hiệu số.

Trong khi đó, Celta Vigo đã đánh rơi thắng lợi trên sân nhà và chỉ có trận hòa 1-1 trước Malaga, khiến cả 2 ứng viên rớt hạng đều đang quanh quẩn khu vực cuối bảng và chưa có chiến thắng nào. Và ở trận đấu còn lại trong ngày, Pierre-Emerick Aubameyang tiếp tục phong độ ghi bàn bùng nổ khi giải cứu Deportivo La Coruna ở hiệp 2, trận hòa 1-1 trước Getafe giúp Deportivo bay cao lên thứ 6 trên BXH dù họ là đội mới lên hạng.

BXH La Liga sau ngày 13/9