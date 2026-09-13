Sao Real khiến Mourinho kinh ngạc, Diomande 145 triệu euro sắp lên ghế dự bị?

23 phút đủ để thay đổi thế trận

Arda Guler chỉ vào sân ở phút 72, nhưng nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ nổi bật nhất trận đấu. Anh tạo ra 5 cơ hội, trong đó có 2 cơ hội rõ ràng, thực hiện 5 quả tạt, hoàn thành 12 đường chuyền ở 1/3 cuối sân, có 2 pha rê bóng thành công và đóng góp một kiến tạo.

Những con số này đặc biệt đáng chú ý bởi Güler chỉ là cầu thủ dự bị trong trận đấu. Trong 23 phút hiện diện trên sân, tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã tạo ra tác động lớn hơn nhiều cầu thủ thi đấu trọn vẹn trận đấu.

Guler gây ấn tượng dù chỉ vào sân từ ghế dự bị

Real Madrid khởi đầu trận đấu với thế trận áp đảo. Đội bóng áo trắng chơi trực diện và liên tục gây sức ép, khiến Rayo Vallecano gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, cục diện thay đổi. Rayo Vallecano vùng lên, Camello rút ngắn cách biệt và đội chủ nhà bắt đầu tạo ra sức ép lên Real Madrid.

Khi đó, Mourinho quyết định chuyển hướng sang kiểm soát bóng. Diomande rời sân sau lần đầu đá chính, còn Güler được tung vào sân. Sự xuất hiện của tiền vệ 21 tuổi lập tức tạo ra khác biệt.

Guler giúp Real Madrid lấy lại quyền kiểm soát

Ngay sau khi vào sân, chân trái của Güler giúp Real Madrid kiểm soát lại thế trận. Trong một tình huống đá phạt từ bên cánh, anh đưa bóng vào vị trí thuận lợi cho Dumfries, nhưng Audero và xà ngang đã ngăn bàn thắng.

Ở quả phạt góc ngay sau đó, Güler tiếp tục đưa bóng đến vị trí của Rüdiger. Thủ môn Rayo một lần nữa phải can thiệp để cứu thua. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhiều lần thoát khỏi sức ép ngay bên phần sân nhà bằng những pha xử lý kỹ thuật.

Güler sau đó suýt tự mình ghi bàn với một cú sút mạnh từ ngoài vòng cấm. Anh tiếp tục tạo cơ hội cho Mbappé bằng một pha chuyền bóng tinh tế, nhưng Kylian Mbappé không thể đánh bại thủ môn đối phương.

Đến phút 91, sự phối hợp giữa hai cầu thủ cuối cùng cũng mang lại hiệu quả. Güler kiến tạo để Mbappé hoàn tất cú đúp. Tất cả những đóng góp đó diễn ra chỉ trong 23 phút.

Có thể đánh bật "bom tấn" 145 triệu euro?

Màn trình diễn của Güler khiến Mourinho được hỏi liệu Real Madrid có chơi tốt hơn khi tiền vệ này có mặt trên sân hay không. Sau một lúc suy nghĩ, Mourinho trả lời: “Tôi đồng ý”.

Sau đó, ông tiếp tục dành lời khen cho cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ: “Cậu ấy rất giỏi, có rất nhiều phẩm chất và khi vào sân, cậu ấy tạo ra sự khác biệt và mang lại sự ổn định cho lối chơi”.

Tuy nhiên, trước khi đưa ra đánh giá đó, Mourinho cũng giải thích về quyết định sử dụng Yann Diomande, bản hợp đồng trị giá 145 triệu euro thay vì Guler trong đội hình xuất phát: “Cậu ấy chơi rất nhiều khi có mặt trên sân, nhưng tôi chắc chắn 100% rằng nếu hôm nay Diomande không đá chính, câu hỏi đầu tiên sẽ là khi nào Diomande được thi đấu”.

Rõ ràng, khả năng Guler có thể "đánh bật" Diomande lên ghế dự bị vẫn còn là dấu hỏi. Tuy nhiên, những màn trình diễn trên sân đang khiến anh dần trở thành cái tên được chờ đợi mỗi khi Real Madrid thi đấu.

Guler khiến HLV Mourinho đắn đo về Diomande

Những con số nổi bật dù chỉ đá nửa trận

Màn trình diễn trước Rayo không phải trường hợp đơn lẻ. Güler đang duy trì phong độ ổn định trong mùa giải mà anh tiếp tục cạnh tranh và khẳng định vị trí tại Real Madrid.

Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ hiện dẫn đầu LaLiga về số cơ hội tạo ra với 24 lần, nhiều hơn Lamine Yamal, người đứng thứ hai với 18 cơ hội. Güler cũng đứng đầu về số cơ hội rõ ràng được tạo ra với 6 lần, trong khi Lamine Yamal có 5.

Không chỉ đóng góp trong tấn công, Güler còn tích cực hỗ trợ khả năng pressing của đội. Anh đứng thứ tư tại LaLiga về số lần thu hồi bóng ở 1/3 cuối sân với 5 lần. Vinicius, với 6 lần, đang cùng Baena và Romero dẫn đầu chỉ số này.

Đáng chú ý, toàn bộ những thống kê trên được Güler tạo ra sau 227 phút thi đấu, tương đương trung bình chỉ 45,4 phút mỗi trận.

Quyết định của Real Madrid

Guler từng đá chính trước Espanyol, Real Sociedad và Betis, nhưng chưa trận nào thi đấu quá 78 phút. Trong trận gặp Málaga, anh chỉ vào sân từ phút 87, còn trước Rayo Vallecano là phút 72.

Điều đó cho thấy Guler đang có ảnh hưởng ngày càng lớn nhưng vẫn chưa trở thành lựa chọn không thể thay thế. Anh cũng từng được nghỉ ở Champions League trước Inter do án treo giò.

Real Madrid được cho là nhận thức rõ giá trị của cầu thủ 21 tuổi. Güler được đánh giá là một tài năng đặc biệt và quá trình phát triển của anh diễn ra từng bước, sau giai đoạn khởi đầu bị ảnh hưởng bởi chấn thương và cơ hội thi đấu không thường xuyên.

Theo AS, Real Madrid đã đẩy nhanh các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với Guler. Hợp đồng hiện tại có thời hạn đến năm 2029 và dự kiến được kéo dài đến năm 2031. Đi cùng với việc gia hạn là một mức đãi ngộ được cải thiện, phù hợp với vai trò hiện tại cũng như kỳ vọng dành cho tương lai của cầu thủ.

Guler hiện mới 21 tuổi và được Transfermarkt định giá 90 triệu euro. Đáng chú ý, mức định giá này được đưa ra trong bối cảnh anh mới chỉ thi đấu trung bình khoảng 45 phút mỗi trận.