Xuân Son và đồng đội quyết tâm đánh bại đội bóng Singapore

Sự kiện: CLB Nam Định

Xuân Son và đồng đội ở Nam Định quyết tâm giành chiến thắng trước Lion City Sailors của Singapore ở Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026.

Sau quãng thời gian nghỉ dài, CLB Nam Định sẽ có trận đấu với Lion City Sailors tại vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2025/2026. Nếu giành chiến thắng trước đại diện của Singapore, đội chủ sân Thiên Trường tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Mauro Jerónimo của Nam Định cho biết: “Lion City Sailors là một đội bóng chất lượng. Họ đang có phong độ cao ở mùa giải năm nay với dàn cầu thủ chất lượng và một HLV đã làm việc nhiều năm. Tuy nhiên, mục tiêu của Nam Định vẫn không thay đổi, chúng tôi muốn giành chiến thắng”.

Nam Định quyết tâm đánh bại Lion City Sailors của Singapore ở Cúp C1 Đông Nam Á 20252026.

Nam Định quyết tâm đánh bại Lion City Sailors của Singapore ở Cúp C1 Đông Nam Á 20252026.

HLV Mauro Jerónimo chia sẻ thêm: “Tôi biết được rằng Lion City Sailors vẫn đang trong nhịp thi đấu liên tục còn đây mới là trận đấu đầu tiên của chúng tôi sau quãng nghỉ dài. Đương nhiên quãng nghỉ là tốt để toàn đội có thêm thời gian rèn chiến thuật nhưng việc tập luyện quá lâu mà không thi đấu chính thức cũng không thực sự quá hiệu quả. Dẫu vậy, đó không phải là vấn đề lớn. Tôi tin tưởng đội bóng của mình”.

Nói về trường hợp của Xuân Son, HLV Mauro Jerónimo  cho biết: “Về Xuân Son, dù chưa có thể trạng tốt nhất nhưng sự trở lại của cậu ấy là vô cùng cần thiết. Ở trận đấu với Bangkok United, trong những phút cuối cùng Xuân Son vẫn miệt mài đi bóng, bứt tốc và có thêm 1 bàn thắng. Tôi rất thích và luôn thúc đẩy các cầu thủ chiến đấu như vậy. Mục tiêu trước mắt của toàn đội là giành vé vào bán kết trước khi nghĩ đến những thứ xa hơn”.

Đồng quan điểm với HLV Mauro Jerónimo, trung vệ Lucas Alves quyết tâm: “Chúng tôi có quãng thời gian dài không thi đấu, là một cầu thủ chuyên nghiệp tôi thích được chơi bóng thường xuyên hơn, dẫu vậy đội bóng đã tận dụng tốt quãng nghỉ vừa qua để chuẩn bị lại đội hình.

Ngôi đầu bảng hiện tại chính là minh chứng cho sự nỗ lực của toàn đội. Chúng tôi luôn giữ sự tập trung cao trong từng trận đấu. Tôi cũng đồng tình với ý kiến của HLV trưởng, mục tiêu trước mắt của toàn đội là giành vé vào bán kết, để làm được điều đó chúng tôi cần phải làm thật tốt trong trận đấu này”.

Trận đấu giữa Nam Định vs Lion City Sailors diễn ra vào lúc 19h30, ngày 29/1 trên SVĐ Thiên Trường. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Theo Yến Hoàng/VOV.VN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/01/2026 18:33 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
