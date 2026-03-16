3 chị em ruột vô địch SEA Games gây sốt sới vật, bị phạt vẫn thắng ngoạn mục

Làng vật Việt Nam nhiều năm qua luôn sản sinh những nhân vật đặc biệt, từ các đô vật hội làng nổi tiếng cho tới những nhà vô địch quốc tế. Trong số đó, cái tên Hà Văn Hiếu (Hiếu “Khổng lồ”) gần như đã trở thành huyền thoại của sức mạnh trên sới vật, đồng thời là cầu nối giúp người hâm mộ tiếp cận gần hơn với đời sống của các đô vật.

Mới đây, chính Hiếu “Khổng lồ” đã khiến cộng đồng yêu vật chú ý khi đăng tải đoạn clip ghi lại sự xuất hiện của ba chị em ruột nổi tiếng của đội tuyển vật Việt Nam gồm Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang và Nguyễn Thị Mỹ Linh tại giải vật trẻ bãi biển quốc gia 2026 ở Bắc Ninh. Sự xuất hiện của bộ ba từng làm nên lịch sử tại SEA Games 33 lập tức “làm nóng” sới vật.

Hiếu "Khổng lồ" và 3 chị em ruột đấu vật (từ trái qua: Mỹ Trang, Mỹ Linh và Mỹ Hạnh)

Dấu mốc lịch sử SEA Games và bộ ba “chị em vàng”

Trong lịch sử vật Việt Nam, hiếm có gia đình nào đặc biệt như nhà ba chị em Mỹ Hạnh, Mỹ Trang, Mỹ Linh. Xuất thân từ Quảng Điền (Huế), họ lớn lên trong gia đình có tới 7 người con, trong đó 5 người theo nghiệp vật.

Tại SEA Games 33, ba chị em đã tạo nên cột mốc chưa từng có khi cùng giành HCV trong cùng một ngày thi đấu.

Mỹ Hạnh tiếp tục khẳng định vị thế với tấm HCV thứ tư liên tiếp ở hạng 62 kg. Mỹ Linh, dù lần đầu dự SEA Games, gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng bốn trận ở hạng 53 kg. Mỹ Trang kết thúc trận chung kết hạng 57 kg chỉ sau 37 giây với chiến thắng 10-0.

Ba tấm HCV của họ góp phần giúp vật nữ Việt Nam thâu tóm trọn vẹn 4/4 HCV ở nội dung thi đấu ngày hôm đó, tạo nên khoảnh khắc lịch sử của thể thao nước nhà.

Dù sở hữu đẳng cấp có thể “khuấy đảo” các sới vật hội làng, nơi nhiều đô vật kiếm được phần thưởng lớn mỗi dịp lễ hội, bộ ba này lại vắng bóng ở mùa hội 2026. Lý do đơn giản, họ ưu tiên tập trung cho các giải đấu chính thức của thể thao thành tích cao.

Mỹ Trang lật ngược thế cờ, khán giả Bắc Ninh bùng nổ

Sự xuất hiện của ba chị em tại giải vật bãi biển quốc gia ở Bắc Ninh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trong clip do Hiếu “Khổng lồ” chia sẻ, nhiều khán giả lập tức nhận ra ba “cô gái vàng” của vật Việt Nam.

Tâm điểm của ngày thi đấu là màn so tài giữa Mỹ Trang và đối thủ quen thuộc Ngọc Ánh, một đô vật có lợi thế sân nhà. Trận đấu diễn ra căng thẳng khi hai bên liên tục giằng co.

Mỹ Trang giành chiến thắng ngoạn mục, hét to khi hết trận

Ở thời điểm quyết định, Mỹ Trang còn bị trọng tài phạt “tiêu cực 30 giây”, buộc phải chủ động tấn công nếu không muốn thua điểm.

Trong thế khó, bản lĩnh của nhà vô địch SEA Games đã lên tiếng. Mỹ Trang liên tục dồn ép đối thủ bằng những pha đánh nhanh, quật và khóa chân đầy quyết đoán. Cuối cùng, cô lật ngược tình thế để giành chiến thắng và lên ngôi vô địch hạng cân. Khi trận đấu kết thúc, nữ đô vật hét lớn như để giải tỏa toàn bộ áp lực sau màn so tài nghẹt thở.

Trên mạng xã hội, dưới bài đăng của Hiếu “Khổng lồ”, người hâm mộ để lại nhiều lời khen ngợi:

- “Ba cô gái vàng của vật Việt Nam, xứng danh con cháu Bà Trưng, Bà Triệu”.

- “Đẳng cấp SEA Games đúng là khác biệt”.

- “Mỹ Trang bị ép vẫn thắng, quá bản lĩnh”.

Bên cạnh những lời tán dương, nhiều khán giả cũng gửi lời chúc sức khỏe tới ba chị em, mong họ tiếp tục giữ phong độ và mang thêm vinh quang cho vật Việt Nam trong thời gian tới.