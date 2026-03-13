Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Vòng 16 V-League 2025-2026: Cơ hội cho Xuân Son chỉnh "thước ngắm"

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Thanh Hóa CLB Nam Định

(NLĐO) - Cuộc đối đầu giữa Nam Định và Thanh Hóa tại vòng 16 V-League 2025-2026 vào ngày 13-2 sẽ là cơ hội để chân sút Nguyễn Xuân Son chỉnh lại thước ngắm.

Màn so tài giữa hai đối thủ sừng sỏ V-League trên sân Thiên Trường lúc 18 giờ ngày 13-3 (FPT Play) hứa hẹn kịch tính, bởi kết quả chung cuộc có thể thay đổi vị thứ trên bảng xếp hạng, ảnh hưởng đến cuộc đua trụ hạng đang rất quyết liệt.

Vòng 16 V-League 2025-2026: Cơ hội cho Xuân Son chỉnh "thước ngắm" - 1

Bên cạnh đó, mọi sự tập trung ở cuộc tái đấu này sẽ dồn về tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son – chân sút chủ lực của đội bóng thành Nam, đang tìm kiếm bàn thắng để giải tỏa áp lực trước khi hội quân cùng tuyển Việt Nam thi đấu dịp FIFA Days tháng 3-2026.

Tìm lại bản năng "săn bàn"

Sau khi trở thành công dân Việt Nam, Nguyễn Xuân Son đã trở thành cái tên quen thuộc với người hâm mộ V-League. Sở hữu thể hình lý tưởng, tốc độ tốt cùng khả năng dứt điểm đa dạng, tiền đạo gốc Brazil luôn nằm trong nhóm chân sút nguy hiểm nhất giải đấu.

Tại Thép Xanh Nam Định, Xuân Son không chỉ đơn thuần là một trung phong cắm. Anh là điểm tựa chiến thuật quan trọng trong hệ thống tấn công của đội bóng thành Nam. Từ những pha làm tường, tranh chấp tay đôi cho đến khả năng băng cắt trong vòng cấm, Xuân Son luôn tạo ra áp lực lớn lên hàng phòng ngự đối phương.

Xuân Son chưa có được cảm giác thi đấu tốt nhất

Xuân Son chưa có được cảm giác thi đấu tốt nhất

Chính vì vậy, mỗi khi Nam Định bước vào các trận đấu quan trọng, vai trò của tiền đạo này càng trở nên nổi bật. Hai chiếc cúp vô địch V-League liên tiếp của Nam Định vừa qua được định đoạt từ những khoảnh khắc Xuân Son thi đấu bùng nổ, tỏa sáng với hàng tá bàn thắng quan trọng.

Trong màu áo tuyển Việt Nam, Xuân Son cũng là cầu thủ góp công lớn mang về danh hiệu vô địch ASEAN Cup (AFF Cup) 2024, trở thành "Vua phá lưới" giải đấu ngay trong lần đầu tham dự.

Khát khao chuộc lỗi trước Thanh Hóa

Sau khi dính chấn thương nặng và nghỉ thi đấu dài hạn, Xuân Son vật vã tìm lại phong độ đỉnh cao. Anh trở lại thi đấu chuyên nghiệp từ đầu tháng 2-2026 nhưng chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 5 lần ra sân ở V-League. Ở trận lượt đi giữa Thép Xanh Nam Định và Đông Á Thanh Hóa, tiền đạo này từng bỏ lỡ quả phạt đền quan trọng ở những phút cuối trận, khiến đội nhà đánh rơi chiến thắng đáng tiếc.

Xuân Son mới chỉ có 1 bàn sau 5 trận đã đấu tại V-League mùa này

Xuân Son mới chỉ có 1 bàn sau 5 trận đã đấu tại V-League mùa này

Với một chân sút vốn nổi tiếng lạnh lùng trước khung thành, khoảnh khắc ấy trở thành dấu ấn đáng quên trong sự nghiệp của Xuân Son. Nhưng bóng đá luôn mang đến cơ hội sửa sai. Cuộc tái đấu sắp tới giữa Nam Định và Thanh Hóa vì thế càng mang ý nghĩa đặc biệt với tiền đạo sinh năm 1997.

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Xuân Son chắc chắn sẽ muốn chứng minh bản lĩnh của một sát thủ thực thụ. Hơn nữa, tiếp đón đội thủ được đánh giá yếu hơn cũng là dịp giúp Xuân Son chỉnh lại thước ngắm, tòm bàn thắng nhằm tạo động lực trước khi lên khoác áo tuyển Việt Nam.

Sự "hồi sinh" của nhà đương kim vô địch

Một trong những lợi thế lớn nhất của Thép Xanh Nam Định chính là bầu không khí cuồng nhiệt trên sân vận động Thiên Trường. Nơi đây từ lâu được xem là một trong những "chảo lửa" giàu cảm xúc nhất, luôn chen kín khán giả của bóng đá Việt Nam.

Tại đây, đội bóng thành Nam thường thi đấu với nguồn năng lượng vô tận. Từng pha tấn công sắc bén hay những bài phòng thủ vững chắc của đội nhà đều nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài, tạo nên áp lực không nhỏ cho đối thủ.

Nam Định chưa thể trở lại nhóm đua vô địch V-League 2025-2026

Nam Định chưa thể trở lại nhóm đua vô địch V-League 2025-2026

Với tham vọng duy trì vị thế trong nhóm cạnh tranh ở V-League mùa này, Nam Định hiểu rằng họ cần những khoảnh khắc tỏa sáng từ các cá nhân xuất sắc. Ngoài Xuân Son, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt vẫn còn dàn tuyển thủ, ngoại binh đẳng cấp cao, được kỳ vọng sẽ tỏa sáng giúp đội bóng sớm trở lại quỹ đạo cuộc đua "ngôi vương" quen thuộc.

Nam Định đang có 18 điểm và tạm xếp thứ 9, hơn Thanh Hóa 3 bậc trên bảng xếp hạng V-League 2025-2026. Tại vòng 16, Thanh Hóa gặp nhiều bất lợi, bao gồm phải chơi trên sân đối phương trong bối cảnh hao hụt nhân lực, khi tiền đạo Lê Văn Thắng và hậu vệ Huỳnh Minh Đoàn bị "treo giò" vì thẻ phạt.

(Vòng 15) Xuân Son trở thành tâm điểm của trận đấu với những cơ hội ăn bàn mười mươi.

Theo Tường Phước

12/03/2026 12:28 PM (GMT+7)
