Tiến Linh “tịt ngòi” vẫn nhường phạt đền cho Việt kiều Khoa Ngô, HLV Huỳnh Đức nói gì?

Hành động đáng chú ý của Tiến Linh giữa áp lực phong độ

Trên sân Thống Nhất tối 20/3, CLB Công an TP.HCM gặp không ít khó khăn trước lối chơi kiên cường của Trường Tươi Đồng Nai. Thế trận giằng co chỉ được khai thông ở hiệp hai, khi Khoa Ngô bị phạm lỗi trong vòng cấm sau pha va chạm với Tấn Sinh, mang về quả phạt đền quý giá cho đội chủ nhà.

Tiến Linh nhường quyền đá phạt đền cho Khoa Ngô.

Theo quy định nội bộ, đội trưởng Nguyễn Tiến Linh là người thực hiện các quả 11m. Tuy nhiên, tình huống trên sân diễn ra khá bất ngờ khi ngoại binh Makrillos ban đầu ôm bóng định sút, nhưng Tiến Linh đã tiến lại, lấy bóng và trao cho Khoa Ngô.

Trên chấm 11m, Khoa Ngô không mắc sai lầm, ghi bàn thắng duy nhất giúp CLB Công an TP.HCM giành vé vào bán kết. Đáng nói, quyết định của Tiến Linh đến trong bối cảnh anh đang trải qua chuỗi 11 trận liên tiếp không ghi bàn tại V-League, đồng thời không được triệu tập lên ĐT Việt Nam ở đợt FIFA Days tháng 3/2026.

Chính vì vậy, hành động nhường penalty của chân sút sinh năm 1997 càng nhận được nhiều sự đánh giá cao từ người hâm mộ. Chia sẻ sau trận, Khoa Ngô cho biết tình huống đá phạt đền đã được hai cầu thủ trao đổi rất nhanh ngay trên sân.

“Chúng tôi đã tập sút phạt đền trong một tuần qua, cũng trao đổi nhiều trong các buổi tập. Ở pha bóng đó, tôi có nói chuyện với Linh. Linh bảo nếu tôi tự tin thì cứ sút, và tôi thấy mình đủ tự tin để thực hiện", cầu thủ Việt kiều Khoa Ngô cho hay.

HLV Lê Huỳnh Đức lên tiếng: “Đừng tạo thêm áp lực cho Tiến Linh”

Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh tình huống này: “Tôi nghĩ Tiến Linh thấy Khoa Ngô xứng đáng với quả phạt đền, vì đó là công sức của Khoa Ngô". Không chỉ vậy, nhà cầm quân này cũng lên tiếng bảo vệ học trò trước những áp lực về phong độ.

Khoa Ngô liên tiếp toả sáng trong màu áo CLB Công an TP.HCM.

“Mọi người đừng nhắc mãi chuyện về Tiến Linh nữa. Cầu thủ không ghi bàn thì chúng tôi phải động viên, hỗ trợ họ. Khi càng bị chú ý, họ càng khó thể hiện. Tiền đạo luôn có những giai đoạn như vậy", HLV Lê Huỳnh Đức nói về phong độ không tốt của Tiến Linh ở CLB Công an TP.HCM.

Ông Đức khẳng định ban huấn luyện sẽ tiếp tục giúp Tiến Linh tìm lại cảm giác ghi bàn trong thời gian tới, đồng thời kêu gọi dư luận giảm bớt áp lực cho tiền đạo này.

Khoa Ngô ghi dấu ấn, Công an TP.HCM tiến bước

Bên cạnh câu chuyện của Tiến Linh, HLV Lê Huỳnh Đức cũng dành lời khen cho Khoa Ngô, cầu thủ Việt kiều đã mang về quả phạt đền và trực tiếp ghi bàn quyết định: “Khoa Ngô là cầu thủ nổi bật nhất hôm nay.” Ông Đức cũng đánh giá toàn đội đã cải thiện rõ rệt về tinh thần thi đấu, chơi nhiệt hơn và gắn kết hơn so với trước.

Nói về mục tiêu tại Cúp Quốc gia, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “Đã vào bán kết thì đội nào cũng muốn đi đến trận cuối cùng. Đây là giải đấu loại trực tiếp, chỉ có thắng hoặc thua. Chúng tôi sẽ cố gắng đi càng xa càng tốt". Đối thủ của CLB Công an TP.HCM ở vòng bán kết Cúp Quốc gia 2025/26 là CLB Thép Xanh Nam Định.