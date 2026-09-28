Thái Lan "luyện công" trận kinh điển gặp ĐT Việt Nam, "người quen" Supachok quyết tâm

ĐT Thái Lan chia nhóm hồi phục sau trận thắng Pakistan

Chiều 27/9, đội tuyển Thái Lan có buổi tập hồi phục tại phòng gym khách sạn ở Bandung (Indonesia). "Voi chiến" đang miệt mài chuẩn bị cho lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 - Premier Division gặp ĐT Việt Nam, diễn ra vào lúc 19h30 ngày 29/9.

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Ở trận ra quân, Thái Lan thể hiện sức mạnh khi đánh bại Pakistan 4-0. Trong khi đó, ĐT Việt Nam vượt qua Philippines với tỷ số 1-0. Hai đội cùng có 3 điểm trước cuộc đối đầu trực tiếp.

HLV Anthony Hudson chia đội thành hai nhóm. Những cầu thủ đá chính trong trận gặp Pakistan chủ yếu tập hồi phục thể trạng, trong khi nhóm còn lại tập luyện nhằm duy trì nền tảng thể lực.

Tiền vệ Kritsada Kaman của BG Pathum United cho biết anh luôn cảm thấy tự hào mỗi khi được khoác áo đội tuyển Thái Lan. Cầu thủ này cũng khẳng định sẵn sàng thi đấu ở bất kỳ vị trí nào theo yêu cầu chiến thuật của HLV.

“Tôi luôn vui và tự hào mỗi khi trở lại đội tuyển Thái Lan. Vị trí thi đấu phụ thuộc vào lựa chọn của HLV và kế hoạch chiến thuật. Tôi sẽ nỗ lực hết sức ở bất kỳ vị trí nào khi được trao cơ hội”, Kritsada Kaman thể hiện quyết tâm trong buổi trả lời phỏng vấn của báo chí Thái Lan.

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Kritsada Kaman mơ đánh bại ĐT Việt Nam

Tiền vệ Kritsada nhấn mạnh mục tiêu của Thái Lan là tiến vào trận chung kết và coi cuộc đối đầu Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đua tại bảng B.

“Tất cả chúng tôi đều đặt mục tiêu vào chung kết. Gặp ĐT Việt Nam, tất nhiên chúng tôi muốn giành chiến thắng. Đây có thể là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng và ảnh hưởng trực tiếp tới tấm vé đi tiếp”.

Một số cầu thủ Thái Lan khác tập luyện trong khách sạn

Theo Kritsada, cuộc đối đầu lần này có những khác biệt so với các kỳ ASEAN Championship trước đây do hai đội đang tham dự một giải đấu khác. Tuy nhiên, anh đánh giá mỗi lần Thái Lan chạm trán Việt Nam đều là một trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Thái Lan sẽ gặp Việt Nam lúc 19h30 ngày 29/9 tại SVĐ Si Jalak Harupat, Bandung (Indonesia). Đây là trận đấu thứ hai của hai đội tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 - Premier Division.