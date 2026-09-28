HLV Kim Sang Sik cho ĐT Việt Nam tập bài gì quyết đấu Thái Lan?

Chiều ngày 28/9, ĐT Việt Nam có buổi tập quan trọng trên sân tập Saraga ITB (Bandung, Indonesia), chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thái Lan ở bảng B của FIFA ASEAN Cup 2026. Như thường lệ, trước khi bước vào buổi tập, HLV Kim Sang Sik dành thời gian trao đổi ngắn với các tuyển thủ Việt Nam.

Sau khi trò chuyện với các học trò, HLV Kim Sang Sik vui vẻ bước ra trả lời truyền thông Việt Nam và quốc tế về cuộc thư hùng giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan.

Trong khi các tuyển thủ Việt Nam nhanh chóng thực hiện các bài khởi động với trợ lý thể lực Yoon Dong Hun.

Patrik Lê Giang, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt ra một góc sân tập cùng HLV thủ môn Lee Won Jae.

Đỗ Hoàng Hên và đồng đội thực hiện bài tập phản xạ.

Và thực hiện bài tập bứt tốc trong cự ly ngắn...

Buổi tập của ĐT Việt Nam diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, thoải mái.

Đội phó Đình Bắc tự tin thực hiện bài tâng bóng trước thềm trận đấu quan trọng với Thái Lan.

Ngô Đăng Khoa và Adou Minh gây ấn tượng khi có màn ra mắt ĐT Việt Nam ở trận thắng Philippines.

Đình Bắc vẫn là cầu thủ được kỳ vọng sẽ toả sáng trước Thái Lan ở trận đấu được xem như chung kết của bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Còn Bùi Hoàng Việt Anh vẫn là chốt chặn đáng tin cậy ở hàng thủ của ĐT Việt Nam.

Sau phần phỏng vấn HLV Kim Sang Sik và tiền vệ Nguyễn Hai Long, giới truyền thông chỉ có vỏn vẹn hơn 5 phút tác nghiệp buổi tập của ĐT Việt Nam.

Sau đó, tất cả các phóng viên phải rời sân tập để thầy trò HLV Kim Sang Sik rèn chiến thuật, quyết đấu Thái Lan vào 19h30 ngày 29/9 trên sân vận động Jalak Harupat, Bandung.