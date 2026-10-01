HLV Kim Sang Sik trả lời phỏng vấn trước trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup
(17h, 1/10) HLV Kim Sang Sik sẽ có buổi trả lời phỏng vấn trước khi ĐT Việt Nam chơi trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.
Thất bại trước đại kình địch Thái Lan không chỉ mang lại nỗi buồn về mặt thành tích tại giải đấu khu vực, mà còn để lại những hệ lụy trực tiếp lên thứ hạng quốc tế. Theo cập nhật thứ hạng theo thời gian thực từ FIFA đêm 29/9, trận thua này đã khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ 4,87 điểm, qua đó tụt 1 bậc, xuống đứng thứ 100 thế giới.
Hiện tại, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sở hữu 1235,82 điểm, chỉ còn hơn nhóm bám đuổi phía sau một khoảng cách không quá lớn. Xếp ngay sau Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA hiện là El Salvador, đội đang có 1217,95 điểm, kém chúng ta 17,87 điểm.
Sáng 30/9, ĐT Việt Nam có buổi tập tại Bandung trước khi di chuyển lên Jakarta để chuẩn bị cho trận đấu với Pakistan vào ngày 2/10. Đây cũng là buổi tập cuối của đội tại Bandung trước khi toàn đội lên đường.
Đáng chú ý, ĐT Việt Nam tiếp tục đón tin không vui khi tiền đạo Phạm Gia Hưng phải nói lời chia tay các đồng đội. Sáng cùng ngày, Gia Hưng nhận thông tin từ gia đình về việc mẹ đang lâm trọng bệnh do tuổi cao, sức yếu.
"Chúng tôi vẫn còn một trận đấu với Pakistan. Thái Lan đã thắng cả hai trận, còn chúng tôi có một trận thắng và một trận thua. Nhưng từ giờ đến chặng đường phía trước, chúng tôi vẫn chưa thể biết điều gì sẽ xảy ra. Điều chúng tôi phải làm là cố gắng hết sức. Các cầu thủ đã chuẩn bị rất tốt và thực sự đã nỗ lực hết mình. Họ đã cống hiến tất cả cho đội bóng. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng tới những trận đấu tiếp theo. Xin cảm ơn”, HLV Kim Sang Sik khẳng định.
HLV Kim Sang Sik nói trong buổi họp báo, sau khi ĐT Việt Nam để thua 0-2 trước ĐT Thái Lan: "Trong trận đấu với Thái Lan, Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn ở hiệp một, đặc biệt là ở khu vực giữa sân. Vì vậy, tôi đã điều chỉnh nhân sự và chiến thuật ở hàng tiền vệ; các cầu thủ đã thi đấu tốt và thực hiện đúng chỉ đạo của tôi. Sang hiệp hai, nhận thấy Thái Lan bộc lộ sơ hở, chúng tôi đã thay đổi cách tiếp cận của hàng công theo hướng chi tiết và khác biệt hơn".
"Tuy nhiên, chúng tôi đã không ghi được bàn thắng. Vì vậy, vào lúc này, tất nhiên là tôi cảm thấy rất xấu hổ về điều đó. Mọi thứ được xếp đặt theo ý tưởng của tôi. Trách nhiệm cuối cùng của kết quả này là của tôi, của HLV trưởng".
Trận thua 0-2 trước Thái Lan tại bảng B - FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ khiến đội tuyển Việt Nam mất vé vào chung kết, mà còn đẩy thầy trò HLV Kim...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/10/2026 14:50 PM (GMT+7)