HLV Kim Sang Sik trả lời phỏng vấn trước trận cuối vòng bảng FIFA ASEAN Cup

Nguy cơ văng top 100 thế giới

Thất bại trước đại kình địch Thái Lan không chỉ mang lại nỗi buồn về mặt thành tích tại giải đấu khu vực, mà còn để lại những hệ lụy trực tiếp lên thứ hạng quốc tế. Theo cập nhật thứ hạng theo thời gian thực từ FIFA đêm 29/9, trận thua này đã khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ 4,87 điểm, qua đó tụt 1 bậc, xuống đứng thứ 100 thế giới.

Hiện tại, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sở hữu 1235,82 điểm, chỉ còn hơn nhóm bám đuổi phía sau một khoảng cách không quá lớn. Xếp ngay sau Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA hiện là El Salvador, đội đang có 1217,95 điểm, kém chúng ta 17,87 điểm.