Xuân Son bất ngờ vắng mặt ở V-League, chuyện gì xảy ra với ngôi sao ĐT Việt Nam?

Xuân Son bất ngờ vắng mặt khi Nam Định đấu Đà Nẵng

Chiều ngày 11/9, CLB Thép Xanh Nam Định có chuyến làm khách trên sân Chi Lăng của Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2026/27. Sự chú ý đặc biệt được dành cho trường hợp của Nguyễn Xuân Son khi tiền đạo này không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Xuân Son không được đăng ký thi đấu ở trận Đà Nẵng gặp Nam Định.

Xuân Son không đá chính và cũng không xuất hiện trên băng ghế dự bị. Đây là điều khá bất ngờ bởi chân sút sinh năm 1997 vẫn cùng toàn đội Nam Định hành quân tới Đà Nẵng. Trước đó một ngày, Xuân Son cũng xuất hiện trong buổi tập làm quen sân Chi Lăng và tập luyện cùng các đồng đội.

Tuy nhiên, khi danh sách thi đấu được công bố, anh lại không có tên. Theo tìm hiểu, Xuân Son gặp một chấn thương nhẹ trước trận. Sau khi cân nhắc, HLV Vũ Hồng Việt quyết định không đăng ký tiền đạo chủ lực để tránh nguy cơ khiến vấn đề thể trạng trở nên nghiêm trọng hơn. Thay vì trực tiếp thi đấu cùng các đồng đội, Xuân Son theo dõi trận đấu từ khán đài sân Chi Lăng.

Nam Định chủ động giữ chân Xuân Son

Quyết định cất Xuân Son của HLV Vũ Hồng Việt được xem là phương án thận trọng trong bối cảnh mùa giải mới chỉ bắt đầu. Với Nam Định, sức khỏe của chân sút sinh năm 1997 quan trọng hơn việc mạo hiểm sử dụng anh ở một trận đấu thuộc vòng 2.

Ở vòng mở màn V-League 2026/27, Xuân Son cũng chưa đá chính trong cuộc tiếp đón HAGL. Anh được HLV Vũ Hồng Việt tung vào sân ở phút 67. Dù chỉ có khoảng hơn 20 phút thi đấu, Xuân Son vẫn kịp để lại dấu ấn bằng bàn thắng ở những phút bù giờ, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ sân Thiên Trường.

Ban huấn luyện CLB Thép Xanh Nam Định chủ động cất Xuân Son để giữ chân cho tiền đạo sinh năm 1997.

Sự trở lại của Xuân Son vì thế mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho Nam Định cũng như ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, chấn thương nhẹ khiến anh không thể ra sân ở vòng đấu thứ hai. Việc thiếu Xuân Son chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh hàng công của Nam Định.

HLV Vũ Hồng Việt phải sử dụng những phương án khác để thay thế chân sút được xem là một trong những cây săn bàn quan trọng nhất của đội bóng thành Nam.

ĐT Việt Nam thấp thỏm chờ Xuân Son

Chấn thương của Xuân Son chưa được xác định ở mức độ nghiêm trọng, nhưng thông tin này vẫn khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm khi FIFA ASEAN Cup 2026 đang đến gần. Trước đó, việc Xuân Son ghi bàn ngay ở vòng mở màn V-League 2026/27 được xem là tín hiệu đáng mừng với HLV Kim Sang Sik.

Xuân Son được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia cuối tháng 9 này. Vì thế, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thể trạng của tiền đạo này đều có thể khiến người hâm mộ lo lắng.

Bên cạnh trường hợp Xuân Son, HLV Kim Sang Sik đã phải nhận những thông tin không vui về lực lượng khi Hoàng Đức và Văn Vĩ đều dính chấn thương và gần như chắc chắn vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trong bối cảnh đó, việc HLV Vũ Hồng Việt chủ động cho Xuân Son nghỉ ở trận gặp Đà Nẵng được xem là lựa chọn hợp lý.

Nam Định có thể gặp khó khăn về chuyên môn, nhưng điều quan trọng nhất là tránh để chấn thương nhẹ của Xuân Son trở nên nghiêm trọng hơn. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ phải chờ thêm những thông tin cụ thể về tình trạng của Xuân Son và khả năng anh trở lại ở những vòng đấu tiếp theo.