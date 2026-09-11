Trung vệ Việt kiều Kyle Colonna đã nhập tịch thành công, dự FIFA ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam?

Kyle Colonna có thể dự FIFA ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam

Trung vệ Việt kiều Kyle Colonna của Thể Công Viettel đã nhập tịch thành công và lấy tên tiếng Việt là Lương Chí Khải. Quyết định này được ban hành chính thức trên Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước.

Như vậy, Lương Chí Khải sẽ tham dự V.League 2026/2027 dưới dạng nội binh. Đồng thời, việc nhập tịch thành công cũng mở ra cơ hội để trung vệ Việt kiều Mỹ khoác áo ĐT Việt Nam. Nhiều khả năng, anh sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập để tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào cuối tháng 9 này.

Lương Chí Khải sắp khoác áo ĐT Việt Nam. Ảnh: Thể Công Viettel.

Kyle Colonna sinh ngày 2/8/1999 tại Danville, California, Mỹ, có cha là người Mỹ và mẹ là người Việt gốc Hoa. Vị trí sở trường của Colonna là trung vệ, thuận chân phải.

Colonna trưởng thành từ học viện bóng đá De Anza Force. Trước khi về Việt Nam chơi bóng trong màu áo Hà Nội FC vào tháng 8/2024, cầu thủ 27 tuổi từng đầu quân cho San Francisco Glens, New Mexico United.

Tháng 7/2025, Kyle Colonna chính thức gia nhập Thể Công Viettel. Trung vệ Việt kiều này sở hữu chiều cao 1m88, được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 250.000 euro. Mùa giải này, Colonna đá chính trong cả 2 trận đã qua của đội bóng ngành quân đội tại V.League và ghi được 1 bàn thắng.

Quyết định nhập tịch của Lương Chí Khải. Ảnh: Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước.

Kyle Colonna từng tiết lộ rằng, anh tự hào khi mang trong mình dòng máu Việt Nam. Đó là lý do anh quyết định chơi bóng ở V.League. Đồng thời, trung vệ sinh năm 1999 cũng từng bày tỏ mong muốn được khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai.

Sở hữu chiều cao 1m88, Kyle Colonna có khả năng không chiến ấn tượng. Đồng thời, anh còn được đánh giá cao ở lối chơi điềm tĩnh, đọc tình huống và tranh chấp bóng tay đôi tốt. Vì vậy, Colonna được xem là sự bổ sung lý tưởng cho hàng thủ ĐT Việt Nam.