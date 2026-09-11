Trung vệ Việt kiều Kyle Colonna đã nhập tịch thành công, dự FIFA ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bắc Ninh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Rennes vs Olympique Marseille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Sevilla vs Valencia
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia Dortmund vs Paderborn
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Paderborn - SCP Paderborn
-
Bournemouth vs Brentford
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Hull City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Crystal Palace vs Ipswich Town
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Liverpool vs Fulham
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sunderland vs Arsenal
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thành Phố Đồng Nai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thành Phố Đồng Nai - TDN Thành Phố Đồng Nai
-
Coventry City vs Brighton & Hove Albion
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Manchester United vs Manchester City
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Elversberg vs Bayern Munich
Logo Elversberg - ELV Elversberg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Napoli vs Bologna
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Brest vs Paris Saint-Germain
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Real Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Trung vệ Việt kiều Kyle Colonna đã nhập tịch thành công, dự FIFA ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam?

Sự kiện: FIFA ASEAN Cup 2026

Sau khi nhập tịch thành công, trung vệ Kyle Colonna của Thể Công Viettel hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Kyle Colonna có thể dự FIFA ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam

Trung vệ Việt kiều Kyle Colonna của Thể Công Viettel đã nhập tịch thành công và lấy tên tiếng Việt là Lương Chí Khải. Quyết định này được ban hành chính thức trên Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước.

Như vậy, Lương Chí Khải sẽ tham dự V.League 2026/2027 dưới dạng nội binh. Đồng thời, việc nhập tịch thành công cũng mở ra cơ hội để trung vệ Việt kiều Mỹ khoác áo ĐT Việt Nam. Nhiều khả năng, anh sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập để tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào cuối tháng 9 này.

Trung vệ Việt kiều Kyle Colonna đã nhập tịch thành công, dự FIFA ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam? - 1

Lương Chí Khải sắp khoác áo ĐT Việt Nam. Ảnh: Thể Công Viettel.

Kyle Colonna sinh ngày 2/8/1999 tại Danville, California, Mỹ, có cha là người Mỹ và mẹ là người Việt gốc Hoa. Vị trí sở trường của Colonna là trung vệ, thuận chân phải.

Colonna trưởng thành từ học viện bóng đá De Anza Force. Trước khi về Việt Nam chơi bóng trong màu áo Hà Nội FC vào tháng 8/2024, cầu thủ 27 tuổi từng đầu quân cho San Francisco Glens, New Mexico United.

Tháng 7/2025, Kyle Colonna chính thức gia nhập Thể Công Viettel. Trung vệ Việt kiều này sở hữu chiều cao 1m88, được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 250.000 euro. Mùa giải này, Colonna đá chính trong cả 2 trận đã qua của đội bóng ngành quân đội tại V.League và ghi được 1 bàn thắng.

Trung vệ Việt kiều Kyle Colonna đã nhập tịch thành công, dự FIFA ASEAN Cup 2026 cùng ĐT Việt Nam? - 2

Quyết định nhập tịch của Lương Chí Khải. Ảnh: Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước.

Kyle Colonna từng tiết lộ rằng, anh tự hào khi mang trong mình dòng máu Việt Nam. Đó là lý do anh quyết định chơi bóng ở V.League. Đồng thời, trung vệ sinh năm 1999 cũng từng bày tỏ mong muốn được khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai.

Sở hữu chiều cao 1m88, Kyle Colonna có khả năng không chiến ấn tượng. Đồng thời, anh còn được đánh giá cao ở lối chơi điềm tĩnh, đọc tình huống và tranh chấp bóng tay đôi tốt. Vì vậy, Colonna được xem là sự bổ sung lý tưởng cho hàng thủ ĐT Việt Nam.

Tuyển Việt Nam chốt ngày hội quân tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup
Tuyển Việt Nam chốt ngày hội quân tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup

Tuyển Việt Nam chốt ngày tập trung trở lại, chỉ có 5 ngày chuẩn bị cho trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Chí ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/09/2026 08:38 AM (GMT+7)
Tin liên quan
FIFA ASEAN Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN