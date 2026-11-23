Sau gần 4 năm rời đường đua xanh đỉnh cao, Nguyễn Thị Ánh Viên bất ngờ trở lại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Tuy nhiên, “Tiểu tiên cá” chỉ giành HCB trước đàn em Võ Thị Mỹ Tiên, đồng thời chứng kiến kỷ lục tồn tại 8 năm của mình bị phá vỡ.

Ánh Viên gây sốt ngày trở lại, nhưng đàn em Mỹ Tiên mới là người giành HCV và phá kỷ lục 8 năm

Ánh Viên tái xuất, thua đàn em ở chung kết nghẹt thở

Tối 22/11, tại hồ bơi Phú Thọ (TP.HCM), Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành tâm điểm chú ý khi bước vào chung kết nội dung 200m hỗn hợp nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Đây là lần đầu tiên kình ngư sinh năm 1996 trở lại tranh tài ở sân chơi Đại hội sau khi tuyên bố giải nghệ năm 2022.

Thi đấu trong màu áo đoàn Quân đội, Ánh Viên nhận được những tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả. Dù đã rời môi trường tập luyện đỉnh cao trong thời gian dài, cựu ngôi sao số một bơi lội Việt Nam vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh đáng nể.

Ở 50m bướm đầu tiên, Ánh Viên và đàn em Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh) bám đuổi quyết liệt. Đến 50m ngửa, Ánh Viên vượt lên dẫn đầu, thắp lên hy vọng giành HCV trong ngày trở lại.

Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện ở hai chặng bơi cuối. Mỹ Tiên tăng tốc mạnh mẽ trong phần thi ếch và tự do, vượt qua đàn chị để cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 14 giây 38.

Ánh Viên về nhì với thời gian 2 phút 16 giây 30, chậm hơn đối thủ 1,92 giây, qua đó nhận HCB. Nguyễn Ngọc Tuyết Hân (Đồng Tháp) giành HCĐ.

Kỷ lục 8 năm của Ánh Viên bị phá, hai kình ngư cùng vượt mốc cũ

Chiến thắng của Mỹ Tiên không chỉ mang về tấm HCV mà còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi cô phá kỷ lục Đại hội do chính Ánh Viên thiết lập năm 2018.

Kỷ lục cũ của Ánh Viên là 2 phút 19 giây 43. Thành tích 2 phút 14 giây 38 của Mỹ Tiên nhanh hơn tới 5,05 giây, chính thức xô đổ cột mốc đã tồn tại suốt 8 năm.

Đáng chú ý, ngay cả thành tích 2 phút 16 giây 30 của Ánh Viên cũng nhanh hơn kỷ lục Đại hội cũ 3,13 giây. Điều đó cho thấy màn trở lại của cô vẫn mang chất lượng chuyên môn cao, dù không đủ giúp cô bảo vệ ngôi vô địch.

Trước đó, Ánh Viên từng thống trị nội dung 200m hỗn hợp nữ tại ba kỳ Đại hội liên tiếp vào các năm 2014, 2018 và 2022. Vì vậy, thất bại trước Mỹ Tiên còn đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý về vị thế giữa hai thế hệ kình ngư Việt Nam.

Hình ảnh Ánh Viên trong ngày trở lại sân chơi Đại hội sau 4 năm (Ảnh chụp màn hình)

Vì sao Ánh Viên bất ngờ trở lại sau 4 năm giải nghệ?

Sau Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, nơi cô giành tới 9 HCV, Ánh Viên tuyên bố khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Cô chuyển hướng sang công việc dạy bơi, phát triển các hoạt động hướng dẫn kỹ năng bơi lội cho trẻ em, đồng thời tham gia một số giải bơi phong trào và bơi biển.

Tuy nhiên, tình yêu với đường đua xanh đã thôi thúc Ánh Viên trở lại. Cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2026, cô gây bất ngờ khi tham dự giải bơi, lặn tiền Đại hội Thể thao toàn quốc, giành cả 4 HCV ở những nội dung đăng ký.

Chia sẻ về quyết định tái xuất, Ánh Viên từng cho biết cô không trở lại để chạy theo huy chương hay chứng minh khả năng thắng thua, mà đơn giản vì vẫn còn đam mê với bơi lội.

Ở tuổi 30, Ánh Viên vẫn là một trong những biểu tượng lớn nhất của thể thao Việt Nam. Cô sở hữu 25 HCV SEA Games, 2 HCĐ ASIAD cùng HCV Olympic trẻ và hàng loạt kỷ lục quốc gia.

Dù không thể giành HCV trong ngày thi đấu đầu tiên, hành trình của Ánh Viên tại Đại hội năm nay vẫn chưa kết thúc. Cô còn đăng ký tranh tài ở 4 nội dung gồm 50m ngửa, 100m ngửa, 200m ngửa và 200m tự do.