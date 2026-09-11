Doãn Ngọc Tân: 'Đoàn Văn Hậu xin lỗi, nói không cố tình'

“Tôi vẫn đang cảm thấy đau. Đoàn Văn Hậu đến xin lỗi tôi và bảo rằng không cố tình phạm lỗi như vậy”, Doãn Ngọc Tân chia sẻ sau trận đấu giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội tại vòng 2 V.League.

Phút 70, trong một tình huống tranh chấp cách xa vòng cấm của CLB Công an Hà Nội, Doãn Ngọc Tân có tình huống cắt bóng chuẩn xác. Nhưng ở diễn biến tiếp theo, Đoàn Văn Hậu trong nỗ lực tranh bóng lại có động tác nguy hiểm khi gầm giày của anh đã đạp thẳng vào phần ống đồng gần cổ chân của Doãn Ngọc Tân.

Văn Hậu phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân.

Cầu thủ sinh năm 1994 đau đớn và buộc phải rời sân. Ban đầu, các bác sỹ của đội bóng áo lính còn lo ngại chấn thương ở vùng đầu gối của Ngọc Tân. Rất may, tuyển thủ Việt Nam vẫn có thể tự đi vào phòng thay đồ sau trận đấu nhưng vẫn cảm thấy rất đau.

Khoảng 1 năm vừa qua, Doãn Ngọc Tân liên tục gặp chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu. May mắn không song hành với ngôi sao từng là đội trưởng của CLB Thanh Hóa.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Velizar Popov cho biết: “Trọng tài rút thẻ đỏ, rõ ràng là xứng đáng. Nhưng đây là bóng đá, bạn mong tôi nói gì? Đáng lẽ chuyện này không nên xảy ra.

Trận thua này không đáng ngại, nhưng tôi lo về chấn thương của Doãn Ngọc Tân. Sắp tới, Thể Công Viettel có trận đấu quan trọng ở AFC Champions League 2. Tình hình Ngọc Tân rất tệ, chắc chắn lỡ trận đấu tới. Cậu ấy xứng đáng được chơi ở Cúp C2 châu Á”.

CLB Công An Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước Thể Công Viettel trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), với bàn thắng duy nhất đến từ Stefan Mauk ở những phút bù giờ cuối cùng. Thể Công Viettel không thể tận dụng lợi thế hơn người trong nửa cuối hiệp 2 và đành chấp nhận thất bại trên sân nhà.