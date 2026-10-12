Tiền đạo Ukraine Oleksandr Kurakin 1m92 sẽ trở thành “Nguyễn Xuân Son mới” của ĐT Việt Nam?

Oleksandr Kurakin vừa gia nhập đội bóng phố biển theo bản hợp đồng có thời hạn một năm. Trước khi đến Việt Nam, chân sút 20 tuổi từng thi đấu tại Slovakia, Đan Mạch và gần nhất là Bratslav Vinnytsya FC ở Ukraine.

Ngay lần đầu xuất hiện trong màu áo Khatoco Khánh Hòa, Oleksandr Kurakin nhanh chóng cho thấy giá trị. Ngay phút đầu tiên trận đấu với CLB CAND, anh khống chế rồi dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm sau đường chuyền của cầu thủ Việt kiều Đan Mạch Trương Quốc Minh để mở tỷ số.

Oleksandr Kurakin năm nay mới 20 tuổi và sở hữu chiều cao 1m92. Ảnh: Khatoco Khánh Hoà.

Đến phút 50, tiền đạo cao 1m92 tiếp tục tận dụng lợi thế thể hình với cú đánh đầu cận thành, hoàn tất cú đúp. Việc ghi hai bàn trước một đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ trẻ chất lượng như CLB CAND cho thấy Oleksandr Kurakin có khả năng thích nghi khá nhanh với bóng đá Việt Nam.

Ngoài khả năng săn bàn, Oleksandr Kurakin còn gây chú ý nhờ chiều cao 1m92, thuận chân trái và mới 20 tuổi. Đây là độ tuổi còn rất nhiều dư địa phát triển, đặc biệt nếu anh được thi đấu thường xuyên và hoàn thiện thêm khả năng làm tường, tranh chấp cũng như di chuyển trong vòng cấm.

Từ trường hợp Nguyễn Xuân Son, một số người hâm mộ bắt đầu đặt ra viễn cảnh dài hạn với Oleksandr Kurakin. Nếu tiền đạo người Ukraine gắn bó lâu dài, phát triển tốt tại Việt Nam và có nguyện vọng nhập quốc tịch, anh có thể trở thành một cái tên đáng chú ý trong tương lai.

Oleksandr Kurakin toả sáng ngay trong lần đầu ra sân cho Khatoco Khánh Hoà. Ảnh: Khatoco Khánh Hoà.

Theo quy định về tư cách thi đấu ĐTQG của FIFA, một cầu thủ không có quan hệ huyết thống với quốc gia mới có thể đáp ứng điều kiện về cư trú nếu sinh sống liên tục ít nhất 5 năm tại quốc gia đó sau tuổi 18. Điều đó đồng nghĩa, về lý thuyết, nếu Oleksandr Kurakin gắn bó liên tục với bóng đá Việt Nam từ năm 20 tuổi, đến khoảng 25 tuổi anh mới có thể đáp ứng điều kiện cư trú của FIFA, bên cạnh yêu cầu phải có quốc tịch Việt Nam.

Ở tuổi 25, Oleksandr Kurakin thậm chí vẫn trẻ hơn Nguyễn Xuân Son ở thời điểm tiền đạo này đủ điều kiện khoác áo ĐT Việt Nam.

Tất nhiên, chặng đường 5 năm là rất dài và một trận đấu ấn tượng chưa thể nói trước tương lai. Nhưng cú đúp ngay ngày ra mắt cho thấy Oleksandr Kurakin là một cầu thủ trẻ đáng để theo dõi. Nếu tiếp tục phát triển như kỳ vọng, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể có thêm một câu chuyện thú vị tương tự Nguyễn Xuân Son trong những năm tới.