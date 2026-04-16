Messi và Argentina bị kiện ở Mỹ, yêu cầu bồi thường hàng triệu USD

Theo truyền thông châu Âu, công ty sự kiện ở Miami đã đệ đơn kiện phía đội tuyển Argentina và Lionel Messi, yêu cầu bồi thường hàng triệu USD.

Cụ thể, công ty VID đã đệ đơn kiện lên tòa án tại Florida (Mỹ), đơn vị tổ chức này yêu cầu bồi thường hàng triệu USD liên quan đến việc tổ chức hai trận giao hữu của tuyển Argentina vào tháng 10-2025, gặp Venezuela và Puerto Rico.

Trọng tâm của vụ việc nằm ở việc đội trưởng Messi không ra sân trong trận đấu đầu tiên. Theo các điều khoản trong hợp đồng, phía nguyên đơn cho rằng những cầu thủ chủ chốt của đội, đặc biệt là Messi, phải thi đấu tối thiểu một số phút nhất định theo điều khoản phổ biến trong các trận giao hữu quốc tế nhằm đảm bảo giá trị thương mại.

Đơn kiện này còn nhấn mạnh sự khác biệt chỉ trong vòng 24 giờ khi Messi không ra sân ở trận giao hữu, nhưng lại thi đấu cho Inter Miami ngay sau đó. Điều này được phía nguyên đơn dùng để đặt câu hỏi về tính hợp lý của việc vắng mặt của chân sút Argentina.

Đơn vị tổ chức cho biết họ đã chi khoảng 7 triệu USD để sở hữu quyền tổ chức các trận đấu, đồng thời gánh thêm chi phí hậu cần lớn. Trong hồ sơ gửi tòa, họ cáo buộc việc Messi không thi đấu trước Venezuela đã gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, bao gồm hoàn tiền vé và mất các hợp đồng quảng cáo vốn phụ thuộc vào sự xuất hiện của anh trên sân.

Một điểm quan trọng trong lập luận của công ty này là việc quản lý kỳ vọng của công chúng. Ban tổ chức cho rằng họ đã được đảm bảo về sự góp mặt của Messi cho đến sát giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, Messi chỉ theo dõi trận đấu này từ khu vực khán đài riêng, khiến người hâm mộ những người đã chi số tiền lớn để mua vé tỏ ra không hài lòng.

Ở chiều ngược lại, tuyển Argentina và cầu thủ có thể dựa vào các yếu tố chuyên môn và y tế để bảo vệ quyết định của mình.

Trong thể thao đỉnh cao, việc ưu tiên thể trạng cầu thủ là điều phổ biến, khi khối lượng thi đấu được điều chỉnh dựa trên tình trạng thể lực hoặc những vấn đề nhỏ chưa đến mức phải rút lui hoàn toàn, nhưng vẫn không phù hợp để thi đấu cường độ cao.