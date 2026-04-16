Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

Chủ tịch FIFA dập tắt hy vọng dự World Cup 2026 của Italia

Sự kiện: World Cup 2026

TPO - Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định đội tuyển Iran sẽ chắc chắn dự World Cup 2026. Như vậy, sẽ không có thêm trận play-off được FIFA tổ chức để tranh vé thế chỗ Iran dự World Cup.

Chủ tịch FIFA dập tắt hy vọng dự World Cup 2026 của Italia - 1

"Iran chắc chắn dự World Cup 2026. Chúng tôi hy vọng khi giải đấu diễn ra, tình hình căng thẳng ở Trung Đông kết thúc. Dù có thế nào, Iran cũng sẽ tham dự để đại diện cho đất nước của họ. Các tuyển thủ Iran cũng khao khát được chơi ở World Cup 2026. Chúng ta nên tách biệt thể thao và chính trị", AP dẫn lời chủ tịch FIFA..

Trước đó, làng túc cầu thế giới xôn xao vì thông tin Iran nhiều khả năng bỏ World Cup 2026. FIFA đã chuẩn bị sẵn phương án chữa cháy bằng việc tổ chức một vòng play-off cuối để tìm ra đội thế chân Iran. Một cây viết của ESPN còn vẽ ra kịch bản sẽ có trận play-off giữa một đại diện của châu Âu và một đại diện châu Á.

Tất cả cùng nghĩ về kịch bản tuyển Italia sẽ là đại diện của châu Âu đá play-off. Bởi lẽ, Italia là đội có thứ hạng FIFA cao nhất trong các đội không dự World Cup 2026. Với khu vực châu Á, nếu có trận play-off cuối, UAE sẽ nắm ưu thế lớn. Tiếp theo là Oman và Indonesia. Trang Bola của Indonesia mơ đến kịch bản Indonesia có cơ hội giành tấm vé muộn để đến Mỹ, Canada và Mexico.

Tuyên bố của Chủ tịch FIFA sẽ chấm dứt mọi lời đồn đoán gây xôn xao làng túc cầu một ngày qua. Bây giờ, tất cả chờ đợi để xem FIFA sẽ dàn xếp thế nào để Iran được toàn tâm toàn ý tham dự World Cup 2026.

Toàn bộ trận đấu của Iran ở vòng bảng World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ. Bộ trưởng Thể thao Iran, Ahmad Donyamali, đứng ra đề nghị FIFA chuyển các trận đấu của họ sang Mexico hoặc Canada. Tuy nhiên, FIFA vẫn chưa quyết về chuyện này.

Messi và Argentina bị kiện ở Mỹ, yêu cầu bồi thường hàng triệu USD
Messi và Argentina bị kiện ở Mỹ, yêu cầu bồi thường hàng triệu USD

Messi và Argentina đang đối mặt với một vụ kiện hàng triệu USD tại Mỹ trước thềm World Cup 2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/04/2026 10:52 AM (GMT+7)
Tin liên quan
World Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN