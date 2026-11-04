Cúp Chiến thắng 2026: Đình Bắc cạnh tranh danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cúp Chiến thắng 2026 công bố danh sách đề cử và khởi động mùa giải thứ 10. Giải thưởng tôn vinh những vận động viên, huấn luyện viên và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 750 triệu đồng.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, chia sẻ: “Bước sang mùa giải thứ 10, một cột mốc đặc biệt, Ban Tổ chức đã và đang có sự chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng, tích cực đổi mới với kỳ vọng tạo nên một bước tiến mới về chất lượng, hiệu quả, sức lan tỏa. Trong đó, Hội đồng Bình chọn 17 thành viên gồm các nhà quản lý, chuyên gia, nhà báo uy tín, với quy trình chặt chẽ, tiêu chí rõ ràng, cách làm việc nghiêm túc sẽ đảm bảo lựa chọn được những tập thể, cá nhân xứng đáng nhất để tôn vinh”.

Năm nay, danh sách đề cử có sự góp mặt của nhiều gương mặt giành thành tích cao tại Asian Games 2026, nơi đoàn thể thao Việt Nam giành 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ. Bên cạnh đó là những cá nhân, tập thể đạt thành tích nổi bật ở các giải vô địch thế giới và khu vực.

Ở hạng mục Nam VĐV của năm, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là một trong những ứng viên đáng chú ý. Cầu thủ này góp công vào chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam, đồng thời giành hai danh hiệu cá nhân là Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục TDTT VN, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức giải thưởng Cúp Chiến thắng lần thứ 10, 2026.

Cạnh tranh với Đình Bắc còn có Đinh Văn Tâm (wushu), Nguyễn Ngọc Thuân (bóng chuyền), Trần Minh Trí (cử tạ) và Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh).

Hạng mục Nữ VĐV của năm quy tụ nhiều gương mặt giàu thành tích như Trần Thị Ngọc Yến (cầu mây), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thị Diệu Ly (karate), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Nguyễn Hồng Thái (canoeing) và Nguyễn Thùy Trang (bắn súng).

Ở hạng mục VĐV trẻ của năm, những cái tên được đề cử gồm Lò Thị Hồng (vật), Bành Gia Huy (cờ vua), Bùi Ngọc Nhi (karate), Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi) và Thạch Hoàng Sang (cử tạ).

Các hạng mục tập thể cũng ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật, trong đó có đội tuyển bóng đá nam, đội tuyển bóng chuyền nam, đội tuyển cầu mây nữ, đội hình kata nữ karate và bộ đôi cơ thủ Trần Quyết Chiến - Nguyễn Trần Thanh Tự.

Ngoài ra, Cúp Chiến thắng 2026 tiếp tục ghi nhận đóng góp của các huấn luyện viên, chuyên gia nước ngoài và vận động viên thể thao người khuyết tật. Những gương mặt được đề cử có HLV Trần Thị Vui, Phan Quốc Vinh, chuyên gia Kim Sang-sik, Federico Rampazzo cùng các vận động viên Lê Văn Công, Lê Tiến Đạt và Đỗ Thanh Hải.

Trải qua 9 mùa giải, Cúp Chiến thắng đã vinh danh hơn 100 cá nhân, tập thể. Bước sang mùa giải thứ 10, giải thưởng tiếp tục duy trì 11 hạng mục. Trong đó, ba danh hiệu Nam VĐV của năm, Nữ VĐV của năm và Đội tuyển của năm có mức thưởng cao nhất, 100 triệu đồng mỗi hạng mục.

Đáng chú ý, Ban tổ chức trao phần thưởng đặc biệt trị giá 25 triệu đồng cho võ sĩ wushu Đinh Văn Tâm (Quảng Ngãi). Tại Asian Games 2026, dù gặp chấn thương nghiêm trọng ở bán kết, anh vẫn tiếp tục thi đấu trận chung kết và giành HCB.

Theo kế hoạch, cổng bình chọn VĐV được yêu thích nhất sẽ mở từ 0h ngày 6/11 đến 23h59 ngày 31/12/2026 tại trang bình chọn Cúp Chiến thắng. Kết quả hạng mục này hoàn toàn do người hâm mộ quyết định.

Đêm gala trao giải Cúp Chiến thắng 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 1/2027 và được truyền hình trực tiếp trên hệ thống VTVcab cùng các nền tảng số.