Seoul FC vs Thể Công Viettel (17 giờ ngày 4/11, AFC Champions League Two 2026/2027): Thay tướng nhưng khó đổi vận

Nhận định Seoul FC vs Thể Công Viettel

Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng ở mùa giải 2026/2027. Sau thất bại 1-3 trước Thép xanh Nam Định tại vòng 6 V.League, đội bóng áo lính quyết định chia tay HLV Velizar Popov, khép lại chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng trên mọi đấu trường.

Người được lựa chọn thay thế là HLV Almeida De Azevedo Silva, chiến lược gia người Brazil từng làm trợ lý tại Thể Công Viettel. Tuy nhiên, việc thay đổi người cầm quân trong thời điểm đội bóng đang sa sút khó có thể mang đến hiệu quả tức thì, đặc biệt khi đối thủ sắp tới là Seoul FC, nhà đương kim vô địch K.League 1.

Thể Công Viettel tích cực tập luyện để sẵn sàng tái đấu Seoul FC, nhưng khả năng có điểm của đại diện đến từ Việt Nam là rất thấp. Ảnh: Thể Công Viettel FC

Ở lượt trận thứ 3 bảng E diễn ra ngày 28/10, Thể Công Viettel đã nhận thất bại 0-5 ngay trên sân Hàng Đẫy trước chính Seoul FC. Đại diện Hàn Quốc thể hiện sự vượt trội về tốc độ, khả năng tổ chức tấn công và hiệu quả dứt điểm. Chỉ sau 34 phút, Thể Công Viettel đã để thủng lưới 4 bàn và gần như không còn khả năng xoay chuyển tình thế.

Đáng chú ý, dù được chơi hơn người từ phút 66, đội bóng áo lính vẫn không thể ghi bàn danh dự. Kết quả này phản ánh khoảng cách đáng kể về chất lượng đội hình cũng như khả năng vận hành chiến thuật giữa hai đội.

Trong trận tái đấu, Seoul FC tiếp tục sở hữu nhiều lợi thế. Được thi đấu trên sân nhà, thầy trò HLV Kim Gi-dong có điều kiện triển khai lối chơi tấn công tốc độ, gây sức ép liên tục và khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự đối phương.

Những cầu thủ như Moon Seon-min, Anderson Oliveira, Cho Young-wook hay Leonardo Ruiz đều đã ghi bàn vào lưới Thể Công Viettel ở trận lượt đi. Khả năng di chuyển linh hoạt, phối hợp nhanh và tận dụng cơ hội của các ngôi sao này sẽ tiếp tục là bài toán khó đối với hàng thủ đại diện Việt Nam.

Trong khi đó, HLV Almeida chưa có nhiều thời gian để điều chỉnh hệ thống chiến thuật, cải thiện khả năng phòng ngự và khôi phục sự tự tin cho các học trò. Nếu lựa chọn chơi đôi công, Thể Công Viettel rất dễ để lộ khoảng trống. Ngược lại, việc chủ động phòng ngự số đông cũng chưa chắc giúp đội khách đứng vững trước sức ép của Seoul FC.

Một thất bại nữa sẽ khiến cơ hội đi tiếp của Thể Công Viettel trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, kịch bản đội bóng áo lính phải nhận một trận thua cách biệt hoàn toàn có thể xảy ra, bất chấp hiệu ứng thay tướng.

Đội hình dự kiến Seoul FC vs Thể Công Viettel:

Seoul FC (4-4-2): Gu Sung-yun; Choi Jun, Lee Sang-min, Lee Han-do, Park Soo-il; Jeong Seung-won, Son Jeong-beom, Hrvoje Babec, Jeong Hyeon-woo; Patryk Klimala, Cho Young-wook.

Thể Công Viettel (5-3-2): Nguyễn Văn Việt; Phạm Trung Hiếu, Kyle Colonna, Lucas Alves, Đinh Viết Tú, Phan Tuấn Tài; Lê Quốc Nhật Nam, Nguyễn Văn Tú, Khuất Văn Khang; Rimario Gordon, Lucas Ribamar.

Dự đoán: Seoul FC thắng 3-0.

Xem trực tiếp Seoul FC vs Thể Công Viettel trên kênh nào?

TV360 có bản quyền phát sóng các trận đấu tại AFC Champions League Elite 2026/2027 và AFC Champions League Two 2026/2027 trên lãnh thổ Việt Nam. Vì thế, NHM có thể xem trực tiếp Seoul FC vs Thể Công Viettel trên hệ thống TV360 vào lúc 17h00 tối nay.