HLV Kim Sang Sik gọi thêm 3 cầu thủ cực lạ lên ĐT Việt Nam

Nhằm hoàn thiện lực lượng cho đội tuyển Việt Nam trước thềm giải đấu giao hữu trên sân Thiên Trường tháng 11/2026, HLV Kim Sang Sik đã quyết định gọi bổ sung 3 cầu thủ gồm tiền đạo Nguyễn Đăng Dương (Hưng Yên), tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam (Thể Công Viettel) và hậu vệ Nguyễn Đức Anh (CLB Hà Nội).

Đức Anh từng cùng U23 Việt Nam tham dự U23 châu Á 2026.

Đây đều là những gương mặt chưa có nhiều dấu ấn ở đội tuyển quốc gia nhưng từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam trong quá khứ. Việc được trao cơ hội lần này sẽ giúp Đăng Dương, Nhật Nam và Đức Anh có thêm điều kiện thể hiện năng lực trước ban huấn luyện.

Trong số 3 cái tên được bổ sung, Nguyễn Đăng Dương là gương mặt đáng chú ý khi từng góp mặt ở các đội tuyển U19, U20 và U23 Việt Nam. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Hưng Yên từng cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Ở tuyến giữa, Lê Quốc Nhật Nam là cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu ở các cấp độ trẻ. Tiền vệ sinh năm 2001 từng nằm trong thành phần U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 tại Campuchia năm 2023 và giành huy chương đồng. Hiện tại, anh đang khoác áo CLB Thể Công Viettel.

Trong khi đó, Nguyễn Đức Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB Hà Nội. Hậu vệ sinh năm 2003 từng được triệu tập vào các đội tuyển U20 và U23 Việt Nam, qua đó có cơ hội tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Việc bổ sung 3 cầu thủ ở cả ba tuyến giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án nhân sự, đồng thời mở rộng cơ hội đánh giá những gương mặt trẻ trong quá trình xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam thời gian tới.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8/11 tại Ninh Bình để chuẩn bị tham dự giải giao hữu tam hùng trên sân vận động Thiên Trường 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 tại Ninh Bình, với sự góp mặt của hai đội khách mời là Cộng hòa Kyrgyz và Đài Bắc Trung Hoa. ĐT Việt Nam lần lượt gặp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11/11 và so tài Kyrgyzstan ngày 17/11.