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U23 Việt Nam quyết đấu Thái Lan và Qatar, tranh cúp có giải thưởng 2,6 tỷ đồng

Sự kiện: U23 Việt Nam

U23 Việt Nam sẽ tranh tài cùng Thái Lan, Qatar và Singapore tại Gia Lai VTV Cup 2026, giải giao hữu có chức vô địch trị giá 100.000 USD. Đây là cơ hội để HLV Đinh Hồng Vinh kiểm nghiệm lứa cầu thủ mới.

Khởi động chiến dịch tìm kiếm nhân tố mới

Sáng ngày 27/10/2026 tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và Câu lạc bộ HAGL tổ chức họp báo công bố giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Việt Nam (áo đỏ) đối mặt với Thái Lan (áo xanh) và 2 đối thủ khác tại Gia Lai, đợt sát hạch quan trọng cho lứa cầu thủ hướng tới vòng loại U23 châu Á 2028

U23 Việt Nam (áo đỏ) đối mặt với Thái Lan (áo xanh) và 2 đối thủ khác tại Gia Lai, đợt sát hạch quan trọng cho lứa cầu thủ hướng tới vòng loại U23 châu Á 2028

Sân chơi quy tụ bốn đội bóng chất lượng gồm chủ nhà U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore, diễn ra từ ngày 10/11 đến 14/11/2026 tại sân vận động Pleiku. Với thể thức thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra đội giành chức vô địch.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch nhận 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng), á quân nhận 40.000 USD (khoảng 1 tỉ đồng), đội hạng ba nhận 20.000 USD (khoảng 500 triệu đồng). Các giải cá nhân gồm cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD), cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1.000 USD), thủ môn xuất sắc nhất (1.000 USD) và tổ trọng tài xuất sắc (1.000 USD).

Đây là đợt sát hạch đặc biệt quan trọng đối với lứa cầu thủ mới sinh năm 2005 - 2007 của U23 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn tại vòng loại U23 châu Á 2028. Ban huấn luyện sẽ phải giải bài toán chuyển giao lực lượng khi đội hình hiện tại chỉ còn giữ lại đúng 5 nhân tố cốt cán từng giành hạng ba châu Á 2026 là thủ môn Cao Văn Bình, Phạm Đình Hải, tiền vệ Nguyễn Công Phương, Hoàng Văn Thuận và tiền đạo Nguyễn Lê Phát.

Do chiến lược gia Kim Sang Sik bận thực hiện nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại Ninh Bình, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ trực tiếp đứng ghế chỉ đạo, chịu trách nhiệm vận hành sa bàn chiến thuật và đánh giá năng lực thích ứng của các cầu thủ trẻ.

Giải mã những hệ thống chiến thuật đa dạng

Thử thách dành cho HLV Đinh Hồng Vinh cùng các học trò là không hề nhỏ khi các khách mời đều mang sang giải đấu bản sắc chuyên môn rất rõ rệt.

Đối thủ trong trận khai mạc là U23 Thái Lan với triết lý kiểm soát bóng và ban bật kỹ thuật đặc trưng, hứa hẹn tạo nên một màn đối đầu nảy lửa giữa hai nền bóng đá duyên nợ bậc nhất khu vực. Trong khi đó, U23 Qatar đại diện cho trường phái bóng đá Tây Á sở hữu nền tảng thể lực dồi dào, tốc độ cao kết hợp với tư duy hiện đại, đòi hỏi hàng phòng ngự chủ nhà phải duy trì sự tập trung tối đa.

Mảnh ghép cuối cùng là U23 Singapore, một ẩn số có lối chơi thiên về thực dụng và bóng bổng. Đây sẽ là bài kiểm tra chất lượng để hệ thống phòng thủ của U23 Việt Nam rèn luyện khả năng chống bóng chết cũng như củng cố cự ly đội hình khi chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại Gia Lai vào ngày 8/11/2026. Người hâm mộ có thể theo dõi trọn vẹn diễn biến các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV.

U23 Việt Nam quyết đấu Thái Lan và Qatar, tranh cúp có giải thưởng 2,6 tỷ đồng - 2

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: https://arttimes.vn/the-thao/u23-viet-nam-quyet-dau-thai-lan-va-qatar-tranh...

-27/10/2026 12:33 PM (GMT+7)
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