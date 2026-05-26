Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Logo Arsenal - ARS Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Pep Guardiola làm lành với vợ, về Barcelona sinh sống

Sự kiện: Pep Guardiola

Pep Guardiola đã hàn gắn mối quan hệ với người vợ từng ly thân trước kia là Cristina Serra, khi bà xuất hiện trong trận đấu chia tay Man City của chiến lược gia người Tây Ban nha.

Cristina Serra cùng gia đình Guardiola chụp bức ảnh lưu niệm đặc biệt trên sân Etihad. Bên cạnh đó, Pep cũng dành những lời đầy xúc động, gọi bà là "người phụ nữ tuyệt vời" trong bài phát biểu chia tay.

Serra vốn là doanh nhân lĩnh vực thời trang, quen Pep năm 1994 và hai người kết hôn hồi 2014. Đầu năm ngoái, thông tin về cuộc chia tay bất ngờ của họ được tiết lộ trước truyền thông.

Pep Guardiola nói lời chia tay Man City - Ảnh: MCFC

Sau trận đấu cuối cùng dẫn dắt Man "xanh", nhà cầm quân 55 tuổi chia sẻ: "Ngày hôm qua, bố tôi bước sang tuổi 95.

Có thể ông chưa thực sự cảm nhận điều đó, nhưng tôi tin Cristina - một người phụ nữ tuyệt vời, cùng các con đều hiểu rằng, trong nhiều năm tới, tên tuổi gia đình tôi sẽ còn hiện diện nơi đây."

Để tri ân những đóng góp của Pep, Man City quyết định đổi tên khán đài phía Bắc thành “The Pep Guardiola Stand”.

Cristina Serra xuất hiện ở sự kiện đặc biệt cùng ba người con chung, gồm Maria, Valentina, Marius và nhiều thành viên khác trong gia đình.

Serra từng sống với chồng tại Anh trước khi trở về Tây Ban Nha hồi 2023. Năm ngoái, cặp đôi làm thủ tục ly thân vì Serra không hài lòng quyết định gia hạn hợp đồng của Pep với Man City đến 2027, mà không trao đổi trước cùng bà.

Cristina Serra (thứ 2 từ trái sang) chụp cùng Pep Guardiola và các thành viên trong gia đình - Ảnh: IG

Tuy nhiên, các nguồn tin sau đó tiết lộ, cả hai nỗ lực hàn gắn cuộc hôn nhân. Guardiola sẵn sàng cân nhắc làm việc ở cấp độ ĐTQG để có nhiều thời gian sống tại Barcelona hơn.

SunSport thông tin thêm, Guardiola đang nhắm một căn biệt thự sang trọng trị giá 13,5 triệu bảng tại Barcelona, và dự kiến sẽ chuyển tới đây sinh sống từ hè năm nay.

-25/05/2026 17:45 PM (GMT+7)
