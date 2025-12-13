Vin Diesel xác nhận viết kịch bản để Ronaldo đóng “Fast and Furious”

Ronaldo đóng "Fast and Furious"?

Trong ngày hôm qua 12/12, tài tử điện ảnh Vin Diesel đã gây xôn xao với bức ảnh anh chụp cùng Cristiano Ronaldo. Và không chỉ là bức ảnh mà cả những phát biểu của Diesel liên quan đến khả năng Ronaldo đi đóng phim “bom tấn” Hollywood.

Vin Diesel chụp ảnh với Ronaldo

Vin Diesel, người nổi tiếng với các vai diễn hành động mà nổi bật nhất là Dominic Toretto trong serie “Fast and Furious”, đã góp mặt trong toàn bộ các phim của serie này và vai diễn đó đã biến Diesel thành một biểu tượng điện ảnh. Trong những phim gần đây Diesel còn đóng vai trò là nhà sản xuất, và hiện ông đang chuẩn bị cho một phần phim mới dự kiến ra rạp năm 2027.

Và Diesel đã viết trên Instagram, một cách lấp lửng, nhằm thu hút sự chú ý của các fan: “Mọi người hỏi tôi là thế Ronaldo có định đóng trong loạt phim này không. Tôi phải nói thật với các bạn rằng anh ấy là một nhân tài thiên bẩm. Chúng tôi đã viết một vai diễn cho anh ấy…”

Kìm hãm sự phấn khích

Ronaldo nếu đóng “Fast and Furious” chắc chắn sẽ gây rất nhiều sự chú ý, nhưng anh sẽ không phải cầu thủ đầu tiên xuất hiện trong một phim có Vin Diesel. Neymar đã xuất hiện trong một vai nhỏ ở phim “xXx: The Return of Xander Cage” phát hành năm 2017, trong đó siêu sao người Brazil sút tung một lọ gia vị vào mặt của một tên cướp nhà hàng.

Neymar trong phim “xXx: The Return of Xander Cage”

Tuy nhiên câu chuyện Ronaldo có đóng phim cùng Vin Diesel vẫn còn xa vời. Hồi tháng 6 năm nay Diesel đã công bố phim mới sẽ ra rạp vào năm 2027, nhưng chỉ 4 tháng sau một người phát ngôn của hãng phát hành Universal cho biết dự án có thể bị hủy nếu vượt quá ngân sách 200 triệu USD, và nhiều vai diễn trong phim có thể bị cắt bớt thời lượng hay thậm chí không được sử dụng.

Thế nên một số fan của chính serie này đã hoài nghi, cho rằng động thái đăng ảnh và bình luận về Ronaldo mới đây của Vin Diesel chỉ là một trong những cách để Diesel hy vọng duy trì sự sống cho dự án của mình.