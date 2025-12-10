Ronaldo chỉ là "kẻ về nhì" Vegeta, Messi là Goku "độc cô cầu bại" trong Dragon Ball

Cuộc tranh luận xem ai là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại (GOAT) đã kéo dài hơn hai thập kỷ. Messi vừa củng cố vị thế của mình với chức vô địch MLS Cup cùng Inter Miami (danh hiệu thứ 47 trong sự nghiệp), trong khi Ronaldo ở tuổi 40 vẫn bền bỉ ghi bàn tại Al-Nassr. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Nicolas Pepe, sự khác biệt giữa họ không nằm ở những con số, mà nằm ở tâm thế.

Ronaldo được ví như Vegeta "kẻ về nhì"

🐉 Ronaldo là Vegeta: Nỗi ám ảnh của "Kẻ về nhì"

Nicolas Pepe, hiện đang khoác áo Villarreal, đã sử dụng một phép ẩn dụ thú vị từ bộ truyện tranh huyền thoại Dragon Ball Z để giải thích tại sao anh xếp Ronaldo ở vị trí số 2.

"Cristiano Ronaldo thực hiện rất nhiều cuộc phỏng vấn, và anh ấy nói rất nhiều về Messi. Đó là cách bạn thấy rằng anh ấy (Ronaldo) là số hai", Pepe chia sẻ với Just Riadh.

Anh giải thích cặn kẽ hơn: "Bạn biết Dragon Ball Z chứ? Vegeta luôn nói kiểu như vậy (về Goku), còn người không bao giờ nói gì là Goku. Ronaldo có cùng một sự thất vọng, sự ức chế rằng Messi luôn ở phía trước anh ấy".

Trong Dragon Ball, Vegeta là hoàng tử Saiyan đầy kiêu hãnh, luôn tập luyện điên cuồng và bị ám ảnh bởi việc vượt qua Goku. Ngược lại, Goku chiến đấu với tâm thế thuần khiết, tận hưởng và luôn vô tình vượt xa giới hạn của Vegeta. Pepe cho rằng Ronaldo chính là hiện thân của Vegeta: nỗ lực phi thường nhưng luôn bị ám ảnh bởi đối thủ.

👽 Messi là Goku: "Người ngoài hành tinh" tát vào mặt tất cả

Khi nói về Lionel Messi, Pepe không ngần ngại dùng những từ ngữ mạnh nhất để mô tả sự vượt trội. "Là một cầu thủ bóng đá? Messi tát vào mặt tất cả (vượt trội hoàn toàn). Anh ấy là một thực thể đến từ thế giới khác, và chúng ta sẽ không bao giờ thấy một cầu thủ như vậy nữa".

Cựu cầu thủ Arsenal nhấn mạnh rằng nếu nhìn vào bóng đá thuần túy, Messi không có đối thủ: "Hãy quên các số liệu thống kê đi, quên xem ai nhảy cao, ai sút mạnh... chỉ cần tập trung vào bóng đá thôi! Messi là một điều gì đó điên rồ. Không có người phàm nào trên trái đất có thể chơi bóng ở đẳng cấp của Messi".

Neymar được Pepe xếp ngang hàng với Ronaldo

🤔 Neymar ở đâu trong vũ trụ này?

Một điểm thú vị trong nhận định của Pepe là vị trí của Neymar. Anh đánh giá rất cao người đồng nghiệp Brazil, thậm chí xếp Neymar ngang hàng với Ronaldo ở đỉnh cao phong độ, nhưng vẫn dưới tầm Messi.

"Neymar ở đỉnh cao phong độ có thể nhìn thẳng vào mắt Cristiano (ngang trình độ), hãy quên các con số đi," Pepe nhận định. Nhưng khi được hỏi liệu Neymar có chung mâm với Messi không, Pepe quả quyết: "Không, không, cậu ấy không thể nhìn vào mắt Messi. Messi tát cậu ấy hai cái vào mặt (vẫn vượt trội hoàn toàn)".

🔮 Hồi kết của kỷ nguyên

Cả Messi và Ronaldo đều chưa dừng lại. Messi đã cam kết với Inter Miami đến năm 2028, trong khi Ronaldo đang đàm phán hợp đồng mới 2 năm với Al-Nassr. Cả hai dự kiến sẽ cùng góp mặt tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, với Nicolas Pepe và nhiều người theo trường phái bóng đá thuần túy, cuộc tranh luận đã kết thúc. Giống như Goku luôn là nhân vật chính mạnh nhất, Messi với sự tĩnh lặng và thiên tài của mình, đã bỏ lại "Vegeta" Ronaldo cùng nỗi ám ảnh ở phía sau.