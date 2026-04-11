Trận đấu nổi bật

Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Arsenal vs AFC Bournemouth
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
Heidenheim vs Union Berlin
Brentford vs Everton
Burnley vs Brighton & Hove Albion
Milan vs Udinese
Liverpool vs Fulham
Barcelona vs Espanyol
St. Pauli vs Bayern Munich
Atalanta vs Juventus
Sevilla vs Atlético de Madrid
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Osasuna vs Real Betis
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Crystal Palace vs Newcastle United
Nottingham Forest vs Aston Villa
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Parma vs Napoli
Toulouse vs Lille
Chelsea vs Manchester City
Stuttgart vs Hamburger SV
Como vs Inter Milan
Olympique Lyonnais vs Lorient
Athletic Club vs Villarreal
Fiorentina vs Lazio
Manchester United vs Leeds United
Atlético de Madrid vs Barcelona
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich vs Real Madrid
Arsenal vs Sporting CP
Celta de Vigo vs Freiburg
Real Betis vs Sporting Braga
Nottingham Forest vs Porto
Aston Villa vs Bologna
U20 nữ Việt Nam - Nhật Bản: Thử thách cực đại cho vé dự World Cup

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam

Ở trận tứ kết U20 Asian Cup nữ 2026, Việt Nam đối đầu Nhật Bản, thử thách cuối cùng cho giấc mơ lần đầu dự World Cup.

Vượt ra khỏi phạm vi châu lục

U20 nữ Việt Nam chỉ cần một chiến thắng nữa là chạm tay vào tấm vé dự World Cup sắp tới tại Ba Lan. Tuy nhiên, cuộc chạm trán Nhật Bản - lúc 16 giờ ngày hôm nay 11.4 - là thử thách lớn nhất đối với thầy trò HLV Okiyama Masahiko kể từ đầu giải.

Trong 11 lần trước đây tham dự đấu trường châu lục, U20 nữ Nhật Bản chỉ để thua 1 trận tứ kết duy nhất vào năm 2004. Đội bóng xứ mặt trời mọc cũng là đại diện giàu thành tích nhất sân chơi này với 6 chức vô địch.

Tại U20 World Cup nữ, Nhật Bản đang có chuỗi 4 lần tham dự liên tiếp. Trong đó, họ đạt hạng 3 vào năm 2016, đăng quang năm 2018 và về nhì 2 lần liên tiếp sau đó. Điều này cho thấy trình độ của các cô gái trẻ ở quốc gia này từ lâu đã vượt ra khỏi phạm vi châu lục.

Kể từ sau trận thua tối thiểu Triều Tiên ở chung kết U20 World Cup nữ 2024, Nhật Bản toàn thắng. 

Tại sân chơi châu lục năm nay, đại diện xứ mặt trời mọc thể hiện tư duy chơi bóng hiện đại với khả năng kiểm soát và tổ chức pressing tốt. Đồng thời, tốc độ chuyển đổi trạng thái nhanh chóng giúp họ luôn áp đặt thế trận. 

Ngay cả trước U20 nữ Úc được đánh giá có phần cân tài, đội bóng Đông Á cũng không tốn quá nhiều sức để giành chiến thắng 5-2 ở lượt cuối bảng C.

Sự am hiểu bóng đá Nhật Bản

Trong khi đó, thành tích vào đến tứ kết là kết quả tốt nhất của U20 nữ Việt Nam sau 7 lần góp mặt ở đấu trường châu Á. 

Dưới sự dẫn dắt của HLV Okiyama Masahiko, những nữ "chiến binh sao vàng" dù có tinh thần kiên cường nhưng vẫn còn hạn chế về bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu. 

Trước các đối thủ có thể hình và tốc độ vượt trội như Trung Quốc, đội bóng Đông Nam Á gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công và chống đỡ sức ép.

Trong quá khứ, Việt Nam đều thất bại đậm ở cả 4 lần gặp Nhật Bản tại sân chơi trẻ châu lục. Các nữ "chiến binh sao vàng" nhận tổng cộng 28 bàn thua và chưa từng làm tung lưới đối thủ này.

Điểm tựa lớn nhất của thầy trò HLV Okiyama Masahiko hiện tại là sự kỷ luật chiến thuật. Ở 2 trận thua với cách biệt 3 bàn trước Trung Quốc và Thái Lan, các cô gái trẻ Việt Nam vẫn duy trì đội hình thi đấu mà không hoàn toàn vỡ trận. 

Ngoài ra, sự am hiểu bóng đá Nhật Bản của HLV Masahiko cũng có thể mang lại những điều chỉnh hợp lý về mặt chiến thuật.

Trên thực tế, với lực lượng hầu hết là các gương mặt lần đầu tiên tham dự đấu trường châu lục, việc vượt qua vòng bảng có thể được xem là thành công của HLV Okiyama Masahiko và các học trò. 

Trận đấu sắp tới gặp U20 nữ Nhật Bản chắc chắn là thử thách rất lớn, song cũng là bài học lớn trên hành trình trưởng thành của một lứa cầu thủ trẻ.

Lịch thi đấu bóng đá nữ U20 châu Á, lịch ĐT nữ U20 Việt Nam mới nhất

Lịch thi đấu VCK (vòng chung kết) U20 nữ châu Á 2026 diễn ra từ 1-18/4 tại Thái Lan, quy tụ 12 đội mạnh. Tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A, cạnh...

Theo Hoàng Hiệp - Ảnh: AFC ([Tên nguồn])

-11/04/2026 05:37 AM (GMT+7)
