U20 nữ Việt Nam - Nhật Bản: Thử thách cực đại cho vé dự World Cup

Vượt ra khỏi phạm vi châu lục

U20 nữ Việt Nam chỉ cần một chiến thắng nữa là chạm tay vào tấm vé dự World Cup sắp tới tại Ba Lan. Tuy nhiên, cuộc chạm trán Nhật Bản - lúc 16 giờ ngày hôm nay 11.4 - là thử thách lớn nhất đối với thầy trò HLV Okiyama Masahiko kể từ đầu giải.

U20 nữ Nhật Bản từng đạt nhiều thành công ở cả đấu trường châu lục và thế giới

Trong 11 lần trước đây tham dự đấu trường châu lục, U20 nữ Nhật Bản chỉ để thua 1 trận tứ kết duy nhất vào năm 2004. Đội bóng xứ mặt trời mọc cũng là đại diện giàu thành tích nhất sân chơi này với 6 chức vô địch.

Tại U20 World Cup nữ, Nhật Bản đang có chuỗi 4 lần tham dự liên tiếp. Trong đó, họ đạt hạng 3 vào năm 2016, đăng quang năm 2018 và về nhì 2 lần liên tiếp sau đó. Điều này cho thấy trình độ của các cô gái trẻ ở quốc gia này từ lâu đã vượt ra khỏi phạm vi châu lục.

Kể từ sau trận thua tối thiểu Triều Tiên ở chung kết U20 World Cup nữ 2024, Nhật Bản toàn thắng.

Tại sân chơi châu lục năm nay, đại diện xứ mặt trời mọc thể hiện tư duy chơi bóng hiện đại với khả năng kiểm soát và tổ chức pressing tốt. Đồng thời, tốc độ chuyển đổi trạng thái nhanh chóng giúp họ luôn áp đặt thế trận.

Ngay cả trước U20 nữ Úc được đánh giá có phần cân tài, đội bóng Đông Á cũng không tốn quá nhiều sức để giành chiến thắng 5-2 ở lượt cuối bảng C.

Sự am hiểu bóng đá Nhật Bản

Trong khi đó, thành tích vào đến tứ kết là kết quả tốt nhất của U20 nữ Việt Nam sau 7 lần góp mặt ở đấu trường châu Á.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Okiyama Masahiko, những nữ "chiến binh sao vàng" dù có tinh thần kiên cường nhưng vẫn còn hạn chế về bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu.

Trước các đối thủ có thể hình và tốc độ vượt trội như Trung Quốc, đội bóng Đông Nam Á gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công và chống đỡ sức ép.

U20 nữ Việt Nam đối diện thử thách cực đại Nhật Bản ở tứ kết

Trong quá khứ, Việt Nam đều thất bại đậm ở cả 4 lần gặp Nhật Bản tại sân chơi trẻ châu lục. Các nữ "chiến binh sao vàng" nhận tổng cộng 28 bàn thua và chưa từng làm tung lưới đối thủ này.

Việt Nam (phải) từng thua đậm Nhật Bản 0-10 ở vòng bảng U20 Asian Cup nữ 2024

Điểm tựa lớn nhất của thầy trò HLV Okiyama Masahiko hiện tại là sự kỷ luật chiến thuật. Ở 2 trận thua với cách biệt 3 bàn trước Trung Quốc và Thái Lan, các cô gái trẻ Việt Nam vẫn duy trì đội hình thi đấu mà không hoàn toàn vỡ trận.

Ngoài ra, sự am hiểu bóng đá Nhật Bản của HLV Masahiko cũng có thể mang lại những điều chỉnh hợp lý về mặt chiến thuật.

Trên thực tế, với lực lượng hầu hết là các gương mặt lần đầu tiên tham dự đấu trường châu lục, việc vượt qua vòng bảng có thể được xem là thành công của HLV Okiyama Masahiko và các học trò.

Trận đấu sắp tới gặp U20 nữ Nhật Bản chắc chắn là thử thách rất lớn, song cũng là bài học lớn trên hành trình trưởng thành của một lứa cầu thủ trẻ.