Kết quả futsal Indonesia - Thái Lan: Bước ngoặt 2 giây cuối hiệp 1, màn lật đổ ấn tượng (Chung kết ASEAN Cup)

Indonesia được đánh giá cao hơn trước trận chung kết với tư cách đương kim Á quân châu Á và đương kim vô địch Đông Nam Á. Dù vậy Thái Lan nhập cuộc không tệ và dù họ có một số thời điểm lúng túng trong phòng ngự, Indonesia không có nhiều cơ hội thực sự rõ rệt. Sau nửa đầu hiệp 1, Thái Lan bắt đầu vùng lên và ở phút 11 Osamanmusa đã có pha xoay người sút bóng không thắng được thủ môn Indonesia.

Itticha Praphaphan gỡ hòa cho Thái Lan ngay trước khi hiệp 1 kết thúc

Phía Indonesia phải chơi trong hơn 5 phút cuối hiệp trong tình trạng đã mắc 5 lỗi cá nhân, nhưng phút 16 họ đã mở tỷ số với pha phối hợp biên và dọn cỗ cho Putra sút cận thành. Dù vậy, Thái Lan đã kịp quân bình 1-1 ngay 2 giây trước khi hết hiệp, phía Indonesia phạm lỗi thứ 6 và Itticha thắng thủ môn đối phương ở cú đá phạt không rào cự ly 10m.

Bàn gỡ hòa không khác gì doping tinh thần cho các cầu thủ Thái Lan khi sang hiệp 2. Họ bỏ lỡ một loạt cơ hội, trong đó có pha đối mặt thủ môn của Mitanda ở phút 24, nhưng đến phút 32 Panut Kittipanuvong đã tung cú sút rất căng đưa Thái Lan vượt lên sau một pha đột phá.

Indonesia không có lựa chọn nào ngoài tràn lên đá power-play. Họ suýt nữa quân bình 2-2 ở phút 37 nhưng Rahaman đánh đầu chạm xà. Thái Lan bảo vệ thành công thế dẫn bàn và đăng quang danh hiệu Đông Nam Á thứ 17.

Tỷ số trận đấu: Indonesia 1-2 Thái Lan (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn:

- Indonesia: Putra 16'

- Thái Lan: Itticha 19', Panut 32'