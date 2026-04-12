Toulouse vs Lille 12/04/26 - Trực tiếp
0
0
Chelsea vs Manchester City
-
-
Stuttgart vs Hamburger SV
-
-
Como vs Inter Milan
-
-
Olympique Lyonnais vs Lorient
-
-
Athletic Club vs Villarreal
-
-
Fiorentina vs Lazio
-
-
Manchester United vs Leeds United
-
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
-
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
-
-
Bayern Munich vs Real Madrid
-
-
Arsenal vs Sporting CP
-
-
Celta de Vigo vs Freiburg
-
-
Real Betis vs Sporting Braga
-
-
Nottingham Forest vs Porto
-
-
Aston Villa vs Bologna
-
-

Kết quả futsal Indonesia - Thái Lan: Bước ngoặt 2 giây cuối hiệp 1, màn lật đổ ấn tượng (Chung kết ASEAN Cup)

(Chung kết ASEAN Cup) Đương kim vô địch Indonesia được đánh giá mạnh hơn trước màn đối đầu nhà cựu vô địch Thái Lan.

Indonesia được đánh giá cao hơn trước trận chung kết với tư cách đương kim Á quân châu Á và đương kim vô địch Đông Nam Á. Dù vậy Thái Lan nhập cuộc không tệ và dù họ có một số thời điểm lúng túng trong phòng ngự, Indonesia không có nhiều cơ hội thực sự rõ rệt. Sau nửa đầu hiệp 1, Thái Lan bắt đầu vùng lên và ở phút 11 Osamanmusa đã có pha xoay người sút bóng không thắng được thủ môn Indonesia.

Itticha Praphaphan gỡ hòa cho Thái Lan ngay trước khi hiệp 1 kết thúc

Phía Indonesia phải chơi trong hơn 5 phút cuối hiệp trong tình trạng đã mắc 5 lỗi cá nhân, nhưng phút 16 họ đã mở tỷ số với pha phối hợp biên và dọn cỗ cho Putra sút cận thành. Dù vậy, Thái Lan đã kịp quân bình 1-1 ngay 2 giây trước khi hết hiệp, phía Indonesia phạm lỗi thứ 6 và Itticha thắng thủ môn đối phương ở cú đá phạt không rào cự ly 10m.

Bàn gỡ hòa không khác gì doping tinh thần cho các cầu thủ Thái Lan khi sang hiệp 2. Họ bỏ lỡ một loạt cơ hội, trong đó có pha đối mặt thủ môn của Mitanda ở phút 24, nhưng đến phút 32 Panut Kittipanuvong đã tung cú sút rất căng đưa Thái Lan vượt lên sau một pha đột phá.

Indonesia không có lựa chọn nào ngoài tràn lên đá power-play. Họ suýt nữa quân bình 2-2 ở phút 37 nhưng Rahaman đánh đầu chạm xà. Thái Lan bảo vệ thành công thế dẫn bàn và đăng quang danh hiệu Đông Nam Á thứ 17.

Tỷ số trận đấu: Indonesia 1-2 Thái Lan (hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn:

- Indonesia: Putra 16'

- Thái Lan: Itticha 19', Panut 32'

Trực tiếp bóng đá Chelsea - Man City: Haaland lĩnh xướng hàng công (Ngoại hạng Anh)

(22h30, 12/4) Man City tung ra đội hình có hàng tấn công cực mạnh.

Theo Q.D

