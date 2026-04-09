Sporting Braga vs Real Betis 08/04/26 - Trực tiếp
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Barcelona vs Atlético de Madrid
Freiburg vs Celta de Vigo
Porto vs Nottingham Forest
Bologna vs Aston Villa
Tuyển Việt Nam bỏ FIFA Days, Thái Lan tranh thủ tích điểm

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Bóng đá Thái Lan

ANTD.VN - Đội tuyển Việt Nam không tập trung dịp FIFA Days tháng 6-2026, trong khi Thái Lan dự kiến đá giao hữu quốc tế với Trung Quốc, Tajikistan để tích điểm FIFA.

Không chỉ là các trận đối đầu trực tiếp, cuộc đua thứ hạng FIFA giữa Việt Nam và Thái Lan luôn nóng bỏng và quyết liệt.

Ở bảng xếp hạng FIFA mới nhất, cả Việt Nam (hạng 99) và Thái Lan (hạng 93) đều thăng hạng. Khoảng cách giữa 2 nền bóng đá số 1 khu vực hiện là 6 bậc.

FIFA Days tháng 6 tới là cơ hội để Thái Lan tăng điểm tích lũy, cải thiện thứ hạng.

ĐT Thái Lan lên kế hoạch đá 2 trận giao hữu quốc tế dịp FIFA Day tháng 6 để tích lũy điểm, tiếp tục thăng hạng FIFA

Theo ASEAN Football, đội tuyển Thái Lan dự kiến sẽ tận dụng tối đa khung lịch FIFA Days tháng 6-2026 (từ ngày 1 đến 9-6) để thi đấu hai trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Trung Quốc (hạng 94 thế giới) và Tajikistan (hạng 103).

Việc thi đấu với đối thủ ngang ngửa không chỉ giúp Thái Lan gia tăng cơ hội chiến thắng, tích lũy điểm FIFA mà còn giúp các cầu thủ có sự cọ xát, chuẩn bị tốt cho ASEAN Cup vào tháng 7, FIFA ASEAN Cup diễn ra vào tháng 9 9, và xa hơn là vòng chung kết Asian Cup khởi tranh tháng 1-2027.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ không tập trung đợt FIFA Days tháng 6 để cầu thủ thực hiện xong nghĩa vụ cùng CLB chủ quản tại các giải quốc nội.

Quyết định bỏ FIFA Days tháng 6 có thể khiến tuyển Việt Nam tạm thời văng khỏi tốp 100 thế giới, song bù lại, thầy trò HLV Kim Sang-sik có quãng nghỉ dài 5 tuần chuẩn bị cho ASEAN Cup, bao gồm 1 chuyến tập huấn nước ngoài.

Những kết quả thi đấu tại ASEAN Cup hay FIFA ASEAN Cup 2026 cũng sẽ giúp tuyển Việt Nam tích lũy điểm số để cải thiện thứ hạng FIFA.

-07/04/2026 11:40 AM (GMT+7)
