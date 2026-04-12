Quyết soán ngôi Việt Nam, Thái Lan chiêu mộ cựu tuyển thủ U21 Thụy Điển

ANTD.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam tiết lộ đang thuyết phục Eric Andre Kahl. Nếu suôn sẻ, cựu tuyển thủ U21 Thụy Điển này có thể ra mắt tuyển Thái Lan vào tháng 6 tới.

Thái Lan đã và đang tích cực tìm kiếm, thuyết phục các cầu thủ con lai đang chơi bóng chuyên nghiệp trên toàn thế giới trở về đóng góp cho đội tuyển quê hương.

Trong số này có Eric Andre Kahl – hậu vệ trái có mẹ người Thái Lan, bố người Thụy Điển, đang chơi cho CLB AGF thuộc giải vô địch quốc gia Đan Mạch.

Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam và hậu vệ gốc Thụy Điển Eric Andre Kahl

Eric gia nhập lò đào tạo trẻ AIK Stockholm (Thụy Điển) từ khi 4 tuổi và gắn bó với đội bóng này tới năm 20 tuổi. Anh từng khoác áo U21 Thụy Điển giai đoạn 2020-2022. Sau đó, Eric chuyển tới Đan Mạch thi đấu cho AGF từ 2021 đến nay theo bản hợp đồng 5 năm.

Eric được đánh giá là cầu thủ đa năng, có thể chơi cả hậu vệ trái lẫn trung vệ, gây ấn tượng khi ra sân 31 trận cho AGF ở tất cả các giải đấu mùa trước.

Nhận thấy tài năng của Eric, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam đã sớm tiếp cận, thuyết phục cầu thủ 24 tuổi này về khoác áo tuyển Thái Lan. Việc không có cơ hội cạnh tranh suất trên tuyển Thụy Điển là một yếu tố để Eric cân nhắc lời đề nghị.

Trong tiết lộ mới nhất, Chủ tịch FAT cho biết quá trình đàm phán với Eric đã hoàn tất 90%.

“Nếu mọi việc suôn sẻ, dự kiến cầu thủ này có thể được chính thức giới thiệu và ra mắt đội tuyển quốc gia Thái Lan trong đợt FIFA Days tháng 6 tới”, bà Nualphan Lamsam nói.

Cũng theo người đứng đầu FAT, đội tuyển Thái Lan đã ấn định 2 đối thủ thi đấu giao hữu quốc tế dịp FIFA Days tháng 6 là Trung Quốc (sân khách) và Kuwait (sân nhà).

Đây là cơ hội để Thái Lan cọ xát, chuẩn bị cho ASEAN Cup khởi tranh vào tháng 7, nơi “Voi chiến” đặt mục tiêu soán ngôi vô địch hiện do tuyển Việt Nam nắm giữ.

Bị Việt Nam áp sát trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan lo sốt vó giữ ngôi số 1 ĐNÁ
Bị Việt Nam áp sát trên bảng xếp hạng FIFA, Thái Lan lo sốt vó giữ ngôi số 1 ĐNÁ

Khoảng cách giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA đang thu hẹp nhanh chóng. Trước sức ép từ đối thủ trong khu vực, Liên đoàn...

Bấm xem >>

Theo Băng Tâm

