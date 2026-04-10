Paris FC vs Monaco
Augsburg vs Hoffenheim
Roma vs Pisa
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers
Real Madrid vs Girona
Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Arsenal vs AFC Bournemouth
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
Heidenheim vs Union Berlin
Brentford vs Everton
Burnley vs Brighton & Hove Albion
Milan vs Udinese
Liverpool vs Fulham
Barcelona vs Espanyol
St. Pauli vs Bayern Munich
Atalanta vs Juventus
Sevilla vs Atlético de Madrid
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Osasuna vs Real Betis
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Crystal Palace vs Newcastle United
Nottingham Forest vs Aston Villa
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Parma vs Napoli
Toulouse vs Lille
Chelsea vs Manchester City
Stuttgart vs Hamburger SV
Como vs Inter Milan
Olympique Lyonnais vs Lorient
Athletic Club vs Villarreal
Fiorentina vs Lazio
Manchester United vs Leeds United
Atlético de Madrid vs Barcelona
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich vs Real Madrid
Arsenal vs Sporting CP
Celta de Vigo vs Freiburg
Real Betis vs Sporting Braga
Nottingham Forest vs Porto
Aston Villa vs Bologna
Video bóng đá futsal Thái Lan - Australia: Rượt đuổi kịch tính, nghẹt thở tới giây cuối (ASEAN Cup)

Sự kiện: Futsal Việt Nam

Thái Lan ghi tới 4 bàn nhưng vẫn phải chờ tới những giây cuối cùng mới có thể khẳng định chiến thắng.

ĐT futsal Thái Lan đối đầu với Australia trong trận bán kết còn lại của giải vô địch Đông Nam Á 2026. Hai đội nhập cuộc nhanh và Thái Lan tỏ ra lấn lướt trong những đường lên bóng. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, "Voi chiến" vượt lên khi hiệp một bước sang phút thứ 9. 

Thái Lan và Australia tạo ra cuộc rượt đuổi hấp dẫn

Người lập công là Praphaphan với cú sút từ ngoài vòng cấm. Bóng đi không quá căng nhưng thủ môn của Australia lại xử lý lỗi. Tuy nhiên, Thái Lan không giữ được lợi thế của mình lâu. Phút thứ 10, đồng đội căng ngang tốt và Jacob Harb băng vào cột hai dứt điểm tung lưới đối thủ. 

Thái Lan tiếp tục dồn lên tấn công nhưng không có thêm bàn thắng trong hiệp một.  Kịch bản tương tự diễn ra trong hiệp hai khi 10 phút đầu tiên, cả hai bên đều bỏ lỡ cơ hội. Mọi chuyện trở nên kịch hơn khi Osamanmusa dứt điểm tung lưới Australia để nâng tỉ số lên thành 2-1 cho Thái Lan.

Một phút sau, Piromyu tận dụng tốt đường chuyền đẹp của đồng đội để nâng tỉ số lên thành 3-1. Australia không dễ dàng bỏ cuộc nên dồn lên tấn công. Họ khiếu nại thành công tình huống phạm lỗi trong vòng cấm của Thái Lan và được hưởng phạt đền. Harb hoàn thành tốt nhiệm vụ trên chấm 11m qua đó lập cú đúp cho Australia. 

Tuy nhiên, niềm vui của Australia cũng chẳng kéo dài được lâu. Họ phòng ngự hớ hênh khi đối thủ đá biên và Phalaphruek đã có pha "nã đại bác" khiến thủ môn Feilich không thể cản phá. 5 phút cuối trận, Australia chơi power play và De Melo thắp sáng hy vọng với bàn gỡ 3-4 khi trận đấu chỉ còn khoảng 3 phút nữa là kết thúc.

Sau đó, Australia có 2 cơ hội ngon ăn để gỡ hòa nhưng thủ thành Kaewwilai đã chơi quá hay qua đó giúp Thái Lan bảo toàn chiến thắng. Như vậy, Thái Lan sẽ gặp Indonesia trong trận chung kết diễn ra vào lúc 20h ngày 12/4. Trong khi đó, Australia sẽ gặp Việt Nam trong trận tranh 3-4 diễn ra vào lúc 17h cùng ngày. 

Tỉ số chung cuộc: ĐT futsal Thái Lan 4-3 ĐT futsal Australia (H1: 1-1)

Ghi bàn

ĐT futsal Thái Lan: Phraphaphan 9', Osamanmusa 30', Piromyu 31', Phalapruek 35'

ĐT futsal Australia: Harb 10', 32' (phạt đền), De Melo 38'

Đội hình xuất phát

Thái Lan: Kaewwilai, Praphaphan, Kittipanuwong, Osamanmusa, Chaemcharoen

Australia: Feilich, Garner, Jordan, Giovenali, De Melo

Video bóng đá Thể Công Viettel - Thanh Hóa: Bước ngoặt phạt đền (V-League) 
Thể Công nỗ lực tấn công trong khi Thanh Hóa ra sức phòng ngự và bước ngoặt chỉ tới từ chấm 11m.

-10/04/2026 21:43 PM (GMT+7)
