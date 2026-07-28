Kết quả bóng đá Chelsea – Western Sydney Wanderers: Ngỡ ngàng 10 bàn thắng

Chelsea có chuyến du đấu tại Úc và đối thủ lựa chọn giao hữu là Western Sydney Wanderers. HLV Xabi Alonso quyết định sử dụng gần như toàn bộ cầu thủ trẻ trong đội hình xuất phát. Chỉ có Delap, Essugo và Tosin là những cầu thủ thường xuyên chơi ở đội một.

Chelsea ra quân với nhiều cầu thủ trẻ

Ngay phút thứ 7, McQueen có pha chọc khe tốt để Satpaev băng xuống dứt điểm quyết đoán, hạ gục thủ thành bên phía WS Wanderers và mở tỉ số trận đấu. Tuy nhiên, CLB của Úc không hề lép vế trước những cầu thủ trẻ tới từ Ngoại hạng Anh. Họ cũng chỉ mất 7 phút để tìm được bàn gỡ hòa.

Từ cú đá phạt góc, Borrello bật cao đánh đầu ngược và Pantazopoulos băng vào đánh đầu bồi giúp WS Wanderers gỡ hòa 1-1. Chưa dừng lại ở đó, CLB của Úc có đường lên bóng cực hay ở phút 32 và Hammond có pha độc diễn trong vòng cấm để nâng tỉ số lên thành 2-1.

Đáng tiếc, họ không giữ được lợi thế lâu. Phút 38, Walsh phối hợp với Essugo và tiền vệ này tung cú cứa lòng đẹp mắt để gỡ hòa 2-2 cho Chelsea, qua đó kết thúc hiệp một đầy sôi động.

Sang hiệp hai, hai đội đều có một vài sự thay đổi từ sớm. Bất ngờ tới ở phút 62 khi Scicluna bất ngờ ghi bàn giúp Western Sydney Wanderer vượt lên. Một phút sau, HLV Xabi Alonso thay gần như toàn bộ đội hình và hàng loạt hảo thủ như Palmer, Joao Pedro, Estevao… vào sân.

Chelsea chỉ mất 3 phút để có được bàn gỡ hòa sau khi Joao Pedro tung đường chuyền giúp Gittens ghi bàn. Western Sydney Wanderers tiếp tục gây bất ngờ với bàn thắng của Lual ở phút 78. Tuy nhiên, Joao Pedro có liền 3 bàn thắng ở các phút 80, 85 và 89 giúp Chelsea ngược dòng thành công với tỉ số 6-4.

Tỉ số chung cuộc: Chelsea 6-4 Western Sydney Wanderers (H1: 2-2)

Ghi bàn

Chelsea: Satpaev 7’, Essugo 38’, Gittens 66', Pedro 80' 82', 89'

Western Sydney Wanderers: Pantazopoulos 14’, Hammond 32’, Scicluna 62', Lual 78'

Đội hình xuất phát

Chelsea: Sharman Lowe, Subuloye, Acheampong, Tosin, Emenalo, Watson, Essugo, McQueen, Walsh, Stapaev, Delap

Western Sydney Wanderers: Holmes, Madanha, Ferreyra, Pantazopoulos, Gersbach, Thurgate, Scicluna, Di Pizio, Hammond, Gillon, Borrello