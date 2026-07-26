Ông lớn châu Âu náo loạn vì "cơn cuồng phong" Bờ Biển Ngà, PSG quyết đấu Real

Diomande phát tín hiệu chia tay Leipzig

Theo The Athletic, Yan Diomande đã đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai trong bối cảnh cuộc cạnh tranh giành chữ ký của anh giữa PSG, Liverpool, Arsenal và Real Madrid ngày càng nóng bỏng. Đáng chú ý, Real Madrid được cho là đã tiến hành đàm phán trực tiếp với RB Leipzig để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh trị giá 100 triệu bảng.

Yan Diomande được nhiều ông lớn theo đuổi

Diomande đã ghi 12 bàn và có 8 kiến tạo tại Bundesliga mùa vừa qua, đồng thời gây ấn tượng mạnh khi góp công giúp Bờ Biển Ngà tiến vào vòng 1/16 World Cup 2026. Dù Giám đốc thể thao RB Leipzig - ông Marcel Schafer khẳng định cầu thủ này không phải để bán, Diomande vẫn hy vọng có thể hoàn tất việc chuyển đến một đội bóng mới ngay trong phiên chợ mùa hè.

Được hỏi về những tin đồn liên quan đến sự quan tâm từ các đội bóng hàng đầu châu Âu tại World Cup, tài năng trẻ người Bờ Biển Ngà thẳng thắn thừa nhận mong muốn rời Leipzig và giao phần còn lại cho người đại diện xử lý.

Diomande chia sẻ: "Trước hết, như tôi đã nói, giấc mơ của tôi là được thi đấu cho đất nước và cùng đội tuyển làm nên lịch sử. Tôi không còn dùng Instagram nữa, cũng không có TikTok nên chẳng thể theo dõi được bất cứ điều gì! Nhưng tất nhiên, tôi kỳ vọng sẽ ra đi. Tôi có một người đại diện và anh ấy sẽ lo phần còn lại".

PSG là điểm đến ưu tiên, Real Madrid sẵn sàng nhập cuộc

Liên quan đến đội bóng mà Diomande yêu mến từ nhỏ, cầu thủ này từng chia sẻ với truyền thông Pháp: "Paris Saint-Germain là đội bóng tôi yêu thích từ khi còn nhỏ. Tôi nghĩ cha tôi là một người hâm mộ PSG. Đó là đội bóng mà tôi ngưỡng mộ với tư cách một người yêu bóng đá".

Yan Diomande muốn đến PSG

Theo một báo cáo riêng của TEAMtalk, PSG hiện vẫn là lựa chọn ưu tiên của Diomande. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh này cũng sẵn sàng chuyển đến Real Madrid nếu đội bóng thủ đô nước Pháp không thể đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng với Leipzig.

Cuộc đua càng trở nên hấp dẫn khi Real Madrid, dưới sự dẫn dắt của tân HLV Jose Mourinho, đã chính thức tham gia cuộc cạnh tranh giành chữ ký Diomande trong kế hoạch cải tổ lực lượng. Trong khi đó, Arsenal cũng gia nhập cuộc đua sau khi thất bại trong nỗ lực chiêu mộ Morgan Rogers từ Aston Villa.

Với sự xuất hiện của Real Madrid và Arsenal bên cạnh PSG, Liverpool, thương vụ Diomande đang trở thành một trong những cuộc đua đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Leipzig quyết giữ giá, Diomande có thể ra đi với mức phí khổng lồ

Yan Diomande đã trở lại tập luyện cùng RB Leipzig để chuẩn bị cho mùa giải mới sau quãng thời gian nghỉ ngơi hậu World Cup. PSG được cho là sẽ sớm gửi lời đề nghị chính thức nhằm ngăn Real Madrid hoặc hai đại diện Premier League là Arsenal và Liverpool vượt mặt trong thương vụ này.

Yan Diomande được định giá rất cao

RB Leipzig đang nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán và kiên quyết không để tài sản quý giá của mình ra đi với giá rẻ. Đội bóng Bundesliga chỉ sẵn sàng chia tay Diomande nếu nhận được lời đề nghị đáp ứng đúng mức định giá mà họ đưa ra.

Với mức phí lên tới 100 triệu bảng, Diomande có thể trở thành một trong những thương vụ đắt giá nhất lịch sử RB Leipzig. Quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào khả năng PSG đáp ứng yêu cầu tài chính của Leipzig, trong khi Real Madrid, Arsenal và Liverpool đều đang chờ thời cơ để chen chân vào cuộc đua.