Kết quả bóng đá Monaco - PSG: Minamino bắn hạ nhà đương kim vô địch (Ligue 1)

Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
1
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
2
Everton vs Newcastle United 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Everton - EVE Everton
1
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
4
Milan vs Lazio
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Fulham
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Atlético de Madrid vs Real Oviedo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Olympique Marseille vs Toulouse
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Kết quả bóng đá Monaco - PSG: Minamino bắn hạ nhà đương kim vô địch (Ligue 1)

Sự kiện: Ligue I 2025-26 Paris Saint-Germain
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(Vòng 14 Ligue 1) Monaco đã khiến PSG sa lầy trong thế trận vô hại và giành 3 điểm nhờ công của Minamino.

  

3 vòng thắng liên tiếp giúp PSG đang có vị trí dẫn đầu bảng nhưng vẫn bị Marseille bám sát, do đó họ cần thắng Monaco tại Stade de Louis II trước khi Marseille ra sân sau trận đấu này. Monaco đang không có phong độ ấn tượng và đứng ngoài top 8.

Minamino mang lại bàn mở điểm cho Monaco ở hiệp 2 sau nhiều cơ hội tạo ra

Minamino mang lại bàn mở điểm cho Monaco ở hiệp 2 sau nhiều cơ hội tạo ra

Tuy nhiên Monaco vào trận khá khí thế và không ngại va chạm khiến PSG không dễ triển khai bóng dù kiểm soát nhiều. Sau nửa đầu hiệp 1 không có nhiều pha bóng nguy hiểm do hai bên tranh chấp khá quyết liệt, cơ hội đầu tiên đã tới ở phút 28, nhưng Chevalier xuất thần cản phá cú vô-lê của Minamino.

Tới phút 40, Salisu đã đưa bóng vào lưới PSG sau một cú vô-lê khác, nhưng Teze lại việt vị trước đó. Trước khi kết thúc hiệp 1, Balogun đã suýt nữa thoát xuống đối mặt Chevalier nhưng bị Lucas Hernandez can thiệp kịp thời.

PSG chấn chỉnh lối chơi sau giờ nghỉ và phút 54 Kvaratskhelia đã bỏ lỡ thời cơ khi cú đá cận thành bi Hradecky cản phá. Nhưng tới phút 68, Golovin mớm bóng vào vòng cấm PSG và Minamino đã dứt điểm chéo góc đánh bại Chevalier đưa Monaco vượt lên dẫn bàn.

Monaco chỉ còn 10 người ở phút 80 sau khi VAR kiểm tra và khiến Kehrer bị thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với Mbaye. Nhưng tổn thất quân số chỉ càng khiến Monaco đá lùi thấp và hoàn toàn không cho PSG một cơ hội dứt điểm đáng kể nào. Thắng 1-0, Monaco đã tạm leo lên vị trí thứ 6.

Tỷ số trận đấu: Monaco 1-0 PSG (hiệp 1: 0-0).

Ghi bàn (kiến tạo): Minamino 68' (Golovin)

Thẻ đỏ: Kehrer 80'

Đội hình xuất phát: 

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Teze, Camara, Golovin, Akliouche, Minamino, Balogun.

PSG: Chevalier, Pacho, Marquinhos, Lucas Hernandez, Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Lee Kang In, Kvaratskhelia, Mayulu.

Video bóng đá Barcelona - Alaves: Nơm nớp tới phút 90+3 (La Liga)
(Vòng 14 La Liga) Alaves dù là đội xếp nửa dưới BXH nhưng vẫn khiến Barcelona được phen khổ ải.

(Vòng 14 La Liga) Alaves dù là đội xếp nửa dưới BXH nhưng vẫn khiến Barcelona được phen khổ ải.

Bấm xem >>

Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/11/2025 00:44 AM (GMT+7)
