Kết quả bóng đá Monaco - PSG: Minamino bắn hạ nhà đương kim vô địch (Ligue 1)

3 vòng thắng liên tiếp giúp PSG đang có vị trí dẫn đầu bảng nhưng vẫn bị Marseille bám sát, do đó họ cần thắng Monaco tại Stade de Louis II trước khi Marseille ra sân sau trận đấu này. Monaco đang không có phong độ ấn tượng và đứng ngoài top 8.

Minamino mang lại bàn mở điểm cho Monaco ở hiệp 2 sau nhiều cơ hội tạo ra

Tuy nhiên Monaco vào trận khá khí thế và không ngại va chạm khiến PSG không dễ triển khai bóng dù kiểm soát nhiều. Sau nửa đầu hiệp 1 không có nhiều pha bóng nguy hiểm do hai bên tranh chấp khá quyết liệt, cơ hội đầu tiên đã tới ở phút 28, nhưng Chevalier xuất thần cản phá cú vô-lê của Minamino.

Tới phút 40, Salisu đã đưa bóng vào lưới PSG sau một cú vô-lê khác, nhưng Teze lại việt vị trước đó. Trước khi kết thúc hiệp 1, Balogun đã suýt nữa thoát xuống đối mặt Chevalier nhưng bị Lucas Hernandez can thiệp kịp thời.

PSG chấn chỉnh lối chơi sau giờ nghỉ và phút 54 Kvaratskhelia đã bỏ lỡ thời cơ khi cú đá cận thành bi Hradecky cản phá. Nhưng tới phút 68, Golovin mớm bóng vào vòng cấm PSG và Minamino đã dứt điểm chéo góc đánh bại Chevalier đưa Monaco vượt lên dẫn bàn.

Monaco chỉ còn 10 người ở phút 80 sau khi VAR kiểm tra và khiến Kehrer bị thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với Mbaye. Nhưng tổn thất quân số chỉ càng khiến Monaco đá lùi thấp và hoàn toàn không cho PSG một cơ hội dứt điểm đáng kể nào. Thắng 1-0, Monaco đã tạm leo lên vị trí thứ 6.

Tỷ số trận đấu: Monaco 1-0 PSG (hiệp 1: 0-0).

Ghi bàn (kiến tạo): Minamino 68' (Golovin)

Thẻ đỏ: Kehrer 80'

Đội hình xuất phát:

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Teze, Camara, Golovin, Akliouche, Minamino, Balogun.

PSG: Chevalier, Pacho, Marquinhos, Lucas Hernandez, Zaire-Emery, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Lee Kang In, Kvaratskhelia, Mayulu.