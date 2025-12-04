Kết quả bóng đá Torrent – Real Betis: Hat-trick rực sáng, Antony tái xuất (Cúp Nhà vua)

Hành quân tới sân đội hạng 4 Torrent, Real Betis bất ngờ điền tên Antony vào đội hình xuất phát sau khi ngôi sao người Brazil không thi đấu ở La Liga cuối tuần qua vì án treo giò.

Phút 11, Riquelme nhận đường chuyền chuẩn xác của Nelson Deossa, tung cú sút chân phải đi xoáy căng và không cho Dolz cơ hội cản phá, mở tỷ số cho Betis.

Những phút sau đó đội khách tiếp tục dồn ép để tìm bàn thắng thứ 2. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Betis đã được đền đáp ở phút 43, Antony đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi chọc khe tinh tế cho Riquelme. Tiền vệ người Tây Ban Nha khéo léo xử lý, lốp bóng qua đầu thủ môn, nâng tỷ số lên 2-0 cho Real Betis.

Riquelme có cho mình một hat-trick

Đầu hiệp 2, đội chủ nhà liền có ba sự thay đổi người thế nhưng đó vẫn là chưa đủ với lực lượng quá chênh lệch. Phút 75, Riquelme hoàn thành cho mình cú hat-trick sau cú sút vào góc dưới bên trái khung thành.

Những phút sau đó Torrent có cho mình bàn thắng sau nỗ lực đánh đầu cận thành của Corbalan. Thế nhưng ở những phút cuối trận Ortiz đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 4-1 cho Real Betis.

Tỷ số chung cuộc: Torrent 1-4 Real Betis (Hiệp 1: 0-2)

Ghi bàn (kiến tạo)

Torrent: Corbalan 85’ (Fer Cano)

Real Betis: Riquelme 11’ 43’ 75’, Ortiz 90’ (Junior Firpo)

Đội hình xuất phát

Torrent: Dolz, Miguelon, Ojog, Ivi, Mejia, Sibille, Corbalan, Lois, Perez, Viana, Caballero.

Real Betis: Adrian, Ortiz, Llorente, Gomez, Rodriguez, Altimira, Deossa, Antony, Avila, Riquelme, Bakambu.