Video bóng đá Nottingham Forest - Fulham: Điểm nhấn VAR (Ngoại hạng Anh)

Dan Ndoye tưởng như đã mang về bàn thắng quý giá cho Nottingham Forest ở giữa hiệp hai khi bứt tốc đối mặt và dứt điểm hạ gục thủ môn Bernd Leno của Fulham. Tuy vậy, sau khi tham khảo VAR, bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị.

Ndoye được HLV Vitor Pereira tung vào sân ngay đầu hiệp hai. Tiền đạo này lập tức tạo ảnh hưởng khi mang về quả phạt đền sau pha phạm lỗi vụng về của Calvin Bassey bên phía Fulham, nhưng quyết định đó cũng bị hủy bỏ do tình huống việt vị trước đó.

Những điều chỉnh trong giờ nghỉ của HLV Pereira giúp Nottingham Forest trở nên nguy hiểm hơn trong tấn công. Tuy nhiên, người tiến gần bàn thắng nhất lại là hậu vệ phải Ola Aina với cú sút từ rìa vòng cấm đưa bóng dội xà ngang.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Fulham không có cú sút trúng đích nào. Dù vậy, trung vệ Calvin Bassey từng buộc thủ môn Matz Sels phải trổ tài cứu thua xuất sắc trong hiệp một, nhưng tình huống này cũng bị căng cờ việt vị.

Chung cuộc, hai đội chấp nhận chia điểm sau trận hòa không bàn thắng. Kết quả này giúp Nottingham Forest tạm thời thoát khỏi khu vực xuống hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn West Ham (-15 so với -19). Tuy nhiên, HLV Pereira vẫn chưa thể có được chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh sau 4 trận cầm quân.

Đội hình xuất phát

Nottingham Forest: Matz Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Dominguez, Anderson, Sangare; Hudson Odoi, Gibbs White, Igor Jesus.

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, Joshua King, Oscar Bobb, Jimenez.

