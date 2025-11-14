Video bóng đá Na Uy - Estonia: 12 phút bùng nổ, vé vàng cận kề (Vòng loại World Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Republic of Ireland vs Bồ Đào Nha 14/11/25 - Trực tiếp
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
0
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
0
Pháp vs Ukraine 14/11/25 - Trực tiếp
Logo Pháp - FRA Pháp
0
Logo Ukraine - UKR Ukraine
0
Moldova vs Italy 14/11/25 - Trực tiếp
Logo Moldova - MDA Moldova
0
Logo Italy - ITA Italy
0
Anh vs Serbia 14/11/25 - Trực tiếp
Logo Anh - ENG Anh
0
Logo Serbia - SRB Serbia
0
Nhật Bản vs Ghana
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Hàn Quốc vs Bolivia
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Angola vs Argentina
Logo Angola - ANG Angola
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Video bóng đá Na Uy - Estonia: 12 phút bùng nổ, vé vàng cận kề (Vòng loại World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Erling Haaland

(Bảng I, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu) Na Uy đã đến rất gần vé đi World Cup trước màn đón tiếp đối thủ yếu.

   

Gần 28.000 khán giả đã đổ đến sân Ullevaal, bao gồm cả Đức vua Harald V đã 88 tuổi cùng vợ chồng Thái tử Haakon, và hàng triệu người Na Uy khác trên toàn quốc theo dõi trận đấu này. Lý do rất đơn giản: Chiến thắng Estonia và Na Uy có thể sẽ lần đầu tiên dự World Cup sau 28 năm ròng, từ thế hệ của những Ronny Johnson, Tore Andre Flo, Ole Gunnar Solskjaer và Stale Solbakken, người cũng chính là HLV trưởng của đội tuyển chủ nhà.

Nusa cứa lòng chệch cột dọc, cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 của Na Uy

Nusa cứa lòng chệch cột dọc, cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 của Na Uy

HLV Solbakken tung cả cặp trung phong "quái vật" Haaland - Sorloth vào từ đầu và Na Uy ngay phút đầu tiên đã nã bóng bổng vào vòng cấm Estonia. Cơ hội thực sự đầu tiên của chủ nhà đến ở phút thứ 9, Nusa từ cánh trái đã lách qua 2 cầu thủ đối phương một lúc nhưng cứa lòng sạt cột xa khá đáng tiếc.

10 phút sau, Haaland làm tường quả tạt của Oscar Bobb nhưng Wolfe đánh đầu không chính xác ở pha lao vào, và đến phút 22 Nusa tạt vào từ cánh trái nhưng Sorloth đánh đầu chệch cột dọc. Sau những cơ hội này, Na Uy bắt đầu bế tắc do Estonia lùi xuống rất sâu để phòng ngự, hàng công Na Uy không tạo thêm cơ hội đáng kể nào cho tới hết hiệp 1.

Sorloth đã chơi không tốt ở hiệp 1 và xử lý khá vụng, nhưng đánh đầu thì anh vẫn tốt. Phút 50, Sander Berge xuống biên phải và quả tạt lơ lửng vào của anh đã được Sorloth đón, tiền đạo của Atletico đè đầu cưỡi cổ trung vệ đối phương để đánh đầu cận thành mở tỷ số. 2 phút sau, Ryerson từ giữa sân đã phất bóng vào vòng cấm cho chính Sorloth phá bẫy việt vị, anh có thể sút bằng chân nhưng quyết định đổ người đánh đầu ghi cú đúp.

Hàng thủ Estonia bắt đầu phải chú ý tới Sorloth thì họ lại phải đối phó với một nhân vật khác. Phút 56, Ryerson xuống được cánh phải và quả tạt của anh được chính Haaland chạy chỗ đánh đầu quá khó đánh bại thủ môn Karl Hein. 6 phút sau, Nusa tạt vào từ cánh trái và cú chạm đầu của Wolfe vô tình thành đường chuyền về cột xa cho Haaland vô lê cận thành.

Bộ đôi trung phong Haaland - Sorloth ghi cú đúp trong vòng 12 phút

Bộ đôi trung phong Haaland - Sorloth ghi cú đúp trong vòng 12 phút

Estonia gỡ lại 1 bàn ngay sau đó, Saarma đón bóng trong một pha phản công và quặt bóng vượt qua Heggem trước khi hạ Nyland ở pha đối mặt. Đó rốt cuộc là bàn danh dự cho đội khách, phần còn lại của trận đấu hai đội chỉ đá giữ sức chờ hết giờ, ngoại trừ một tình huống căng ngang đổi hướng dội xà ngang Na Uy của đội khách ở cuối hiệp 2.

Thắng 4-1, Na Uy đã chơi trận sân nhà cuối cùng ở vòng loại và sẽ chờ tình hình Italia để xác định khi nào đoạt vé.

Tỷ số trận đấu: Na Uy 4-1 Estonia (hiệp 1: 0-0).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Na Uy: Sorloth 50' (Berge) 52' (Ryerson), Haaland 56' (Ryerson) 62' (Wolfe)

- Estonia: Saarma 64'

Đội hình xuất phát: 

Na Uy: Nyland, Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson, Nusa, Patrick Berg, Sander Berge, Oscar Bobb, Haaland, Sorloth.

Estonia: Karl Hein, Schjonning-Larsen, Mets, Kuusk, Peetson, Palumets, Soomets, Sinyaskiy, Shein, Saarma, Sappinen.

