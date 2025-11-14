Video bóng đá Na Uy - Estonia: 12 phút bùng nổ, vé vàng cận kề (Vòng loại World Cup)

Gần 28.000 khán giả đã đổ đến sân Ullevaal, bao gồm cả Đức vua Harald V đã 88 tuổi cùng vợ chồng Thái tử Haakon, và hàng triệu người Na Uy khác trên toàn quốc theo dõi trận đấu này. Lý do rất đơn giản: Chiến thắng Estonia và Na Uy có thể sẽ lần đầu tiên dự World Cup sau 28 năm ròng, từ thế hệ của những Ronny Johnson, Tore Andre Flo, Ole Gunnar Solskjaer và Stale Solbakken, người cũng chính là HLV trưởng của đội tuyển chủ nhà.

Nusa cứa lòng chệch cột dọc, cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp 1 của Na Uy

HLV Solbakken tung cả cặp trung phong "quái vật" Haaland - Sorloth vào từ đầu và Na Uy ngay phút đầu tiên đã nã bóng bổng vào vòng cấm Estonia. Cơ hội thực sự đầu tiên của chủ nhà đến ở phút thứ 9, Nusa từ cánh trái đã lách qua 2 cầu thủ đối phương một lúc nhưng cứa lòng sạt cột xa khá đáng tiếc.

10 phút sau, Haaland làm tường quả tạt của Oscar Bobb nhưng Wolfe đánh đầu không chính xác ở pha lao vào, và đến phút 22 Nusa tạt vào từ cánh trái nhưng Sorloth đánh đầu chệch cột dọc. Sau những cơ hội này, Na Uy bắt đầu bế tắc do Estonia lùi xuống rất sâu để phòng ngự, hàng công Na Uy không tạo thêm cơ hội đáng kể nào cho tới hết hiệp 1.

Sorloth đã chơi không tốt ở hiệp 1 và xử lý khá vụng, nhưng đánh đầu thì anh vẫn tốt. Phút 50, Sander Berge xuống biên phải và quả tạt lơ lửng vào của anh đã được Sorloth đón, tiền đạo của Atletico đè đầu cưỡi cổ trung vệ đối phương để đánh đầu cận thành mở tỷ số. 2 phút sau, Ryerson từ giữa sân đã phất bóng vào vòng cấm cho chính Sorloth phá bẫy việt vị, anh có thể sút bằng chân nhưng quyết định đổ người đánh đầu ghi cú đúp.

Hàng thủ Estonia bắt đầu phải chú ý tới Sorloth thì họ lại phải đối phó với một nhân vật khác. Phút 56, Ryerson xuống được cánh phải và quả tạt của anh được chính Haaland chạy chỗ đánh đầu quá khó đánh bại thủ môn Karl Hein. 6 phút sau, Nusa tạt vào từ cánh trái và cú chạm đầu của Wolfe vô tình thành đường chuyền về cột xa cho Haaland vô lê cận thành.

Bộ đôi trung phong Haaland - Sorloth ghi cú đúp trong vòng 12 phút

Estonia gỡ lại 1 bàn ngay sau đó, Saarma đón bóng trong một pha phản công và quặt bóng vượt qua Heggem trước khi hạ Nyland ở pha đối mặt. Đó rốt cuộc là bàn danh dự cho đội khách, phần còn lại của trận đấu hai đội chỉ đá giữ sức chờ hết giờ, ngoại trừ một tình huống căng ngang đổi hướng dội xà ngang Na Uy của đội khách ở cuối hiệp 2.

Thắng 4-1, Na Uy đã chơi trận sân nhà cuối cùng ở vòng loại và sẽ chờ tình hình Italia để xác định khi nào đoạt vé.

Tỷ số trận đấu: Na Uy 4-1 Estonia (hiệp 1: 0-0).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Na Uy: Sorloth 50' (Berge) 52' (Ryerson), Haaland 56' (Ryerson) 62' (Wolfe)

- Estonia: Saarma 64'

Đội hình xuất phát:

Na Uy: Nyland, Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson, Nusa, Patrick Berg, Sander Berge, Oscar Bobb, Haaland, Sorloth.

Estonia: Karl Hein, Schjonning-Larsen, Mets, Kuusk, Peetson, Palumets, Soomets, Sinyaskiy, Shein, Saarma, Sappinen.