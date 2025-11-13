Ronaldo - Bồ Đào Nha sắp có vé dự World Cup: Cơn đau đầu dễ chịu của Martinez

Cột mốc đáng nhớ chờ Ronaldo

Hiện tại, Bồ Đào Nha đang dẫn đầu bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với 10 điểm sau 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hòa). Nhà vô địch Nations League sẽ chính thức giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh nếu thắng trên sân của Ireland vào lúc 2h45 rạng sáng mai (14/11, giờ Việt Nam). Còn nếu hòa, Ronaldo và đồng đội cần hy vọng Hungary cũng không thắng Armenia.

Ronaldo xác nhận World Cup 2026 sẽ là giải đấu quốc tế lớn cuối cùng của mình trước khi chính thức chia tay ĐTQG

Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi và Bồ Đào Nha giành vé tới Mỹ, Canada và Mexico, đây sẽ là lần thứ 9 đội bóng này góp mặt ở vòng chung kết World Cup sau các năm 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Đồng thời, đây cũng là lần thứ 7 liên tiếp đội bóng áo bã trầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trong số các cầu thủ hiện được HLV Roberto Martinez triệu tập, có tới 17 người có khả năng tái hiện việc góp mặt ở các vòng chung kết World Cup. Trước hết và quan trọng nhất là Cristiano Ronaldo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và có thể là 2026.

Tiếp theo là Bernardo Silva, Ruben Dias và Bruno Fernandes (từng góp mặt năm 2018 và 2022), cùng Diogo Costa, Jose Sa, Diogo Dalot, Joao Palhinha, Joao Cancelo, Antonio Silva, Vitinha, Ruben Neves, Matheus Nunes, Joao Felix, Rafael Leao và Goncalo Ramos (tất cả tham dự 2022).

Hậu vệ trái Nuno Mendes, hiện đang chấn thương, có thể trở thành cầu thủ thứ 17 tái xuất ở vòng chung kết World Cup (từng góp mặt năm 2022). Ngoài ra, nếu không có sự cố nào xảy ra trước tháng 5 năm sau, Rui Silva, Goncalo Inacio, Joao Neves, Renato Veiga và Pedro Neto nhiều khả năng sẽ được chọn, qua đó có cơ hội ra mắt tại World Cup.

Cơn đau đầu dễ chịu của Martinez

Các tuyển thủ đã từng khoác áo Bồ Đào Nha như Nelson Semedo, Francisco Trincao, Francisco Conceicao, Pedro Goncalves, Nuno Tavares và Ricardo Horta cũng đặt mục tiêu góp mặt ở vòng chung kết. Trong khi đó, những gương mặt chưa từng lên tuyển áo bã trầu như Rodrigo Mora, Geovany Quenda, Alberto Costa, Francisco Moura và Tomas Araujo được xem là ứng viên tiềm năng cho lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bóng đá Bồ Đào Nha đang sở hữu thế hệ tài năng, có sự kết hợp giữa lứa trẻ và các cầu thủ giàu kinh nghiệm, với Ronaldo là thủ lĩnh. “Brazil châu Âu” được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026, giải đấu quốc tế lớn cuối cùng của CR7 trước khi chính thức chia tay ĐTQG.