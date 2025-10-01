Video bóng đá Pafos - Bayern Munich: Hiệp 1 kinh hoàng, Kane - Jackson rực rỡ (Cúp C1)

Pafos là đội bóng đến từ Đảo Síp. So với ông lớn Bayern Munich, tầm vóc của đội chủ nhà thật nhỏ bé. Đã thế, "Hùm xám" còn không ngừng phô diễn sức mạnh, khiến hiệp đầu tiên là một cơn ác mộng thực sự với Pafos.

Harry Kane thể hiện phong độ rất cao

Ngay phút 15, Olise đã kiến tạo để Harry Kane lập công. 5 phút sau, bộ đôi Jackson - Guerreiro phối hợp hiệu quả, đem về bàn thắng thứ hai, trong đó Guerreiro là người lập công.

Trước đối thủ quá yếu, Bayern Munich không ngừng phô diễn sức mạnh. Đến phút 31, Jackson có bàn thắng cho riêng mình, đồng thời giúp Bayern gia tăng cách biệt. Cũng chỉ 3 phút sau, Kane tiếp tục lập công, giúp Bayern dẫn tới 4-0.

Nỗ lực của Pafos giúp họ có bàn rút ngắn trước khi hiệp 1 khép lại. Cầu thủ người Croatia là Mislav Orsic có pha lập công ấn tượng ở phút 45, gỡ gạc niềm tin cho đội chủ nhà.

Cầu thủ trẻ Olise đã chơi rất hay trong hiệp 1 và xứng đáng có bàn thắng cho riêng mình ở hiệp 2. Phút 69, tiền đạo Jackson có đường kiến tạo thứ hai ở trận đấu này, giúp Olise ấn định chiến thắng đậm đà cho "Hùm xám".

Tỷ số chung cuộc: Pafos 1-5 Bayern Munich (H1: 1-4)

Ghi bàn (Kiến tạo)

Pafos: Orsic 45'

Bayern Munich: Kane 15' (Olise) - 34', Guerreiro 20' (Jackson), Jackson 31' (Olise), Olise 69' (Jackson)

Đội hình thi đấu

Pafos: Michail, Luckassen, Goldar, David Luiz, Jaja, Pepe, Sunjic, Pileas, Anderson Silva, Dragomir

Bayern Munich: Neuer, Laimer, Upamecano, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Pavlovic, Olise, Diaz, Kane, Jackson