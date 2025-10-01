Video bóng đá Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt: Đại tiệc 6 bàn, sức mạnh ông lớn (Cúp C1)

Đánh bại Real Madrid 5-2, Atletico tự tin bước vào cuộc tiếp đón Eintracht Frankfurt ở đấu trường Champions League. Phong độ ấn tượng sớm được thầy trò HLV Simeone thể hiện bằng màn trình diễn trên sân.

Atletico (áo đỏ trắng) chiếm thế chủ động

Ngay phút thứ 4, Giacomo Raspadori đưa đội bóng áo đỏ trắng thành Madrid vượt lên. Bàn thắng sớm cho phép Atletico duy trì thế trận tấn công lấn lướt. Phút 33, trung vệ Le Normand gia tăng cách biệt cho Atletico. Hiệp 1 ấn tượng của Atletico được tiếp nối ở phút 45+1, sau khi Griezmann ghi bàn thắng cho riêng mình.

Đầu hiệp 2, Burkardt nhen nhóm hy vọng có điểm cho Eintracht Frankfurt với bàn rút ngắn tỷ số ở phút 57. Nhưng đó là tất cả những gì đội bóng Đức làm được ở trận đấu này.

Khoảng thời gian sau đó, Giuliano Simeone và Alvarez ghi bàn, giúp Atletico giành chiến thắng với tỷ số cách biệt rất lớn.

Tỷ số chung cuộc: Atletico Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt (H1: 3-0)

Ghi bàn (Kiến tạo)

Atletico Madrid: Raspadori 4', Le Normand 33', Griezmann 45+1', Simeone 70' (Alvarez), Alvarez 82' (penalty)

Eintracht Frankfurt: Burkardt 57' (Knauff)

Đội hình thi đấu

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri, Simeone, Gallagher, Barrios, Griezmann, Raspadori, Alvarez

Eintracht Frankfurt: Kaua Santos, Collins, Koch, Theate, Brown, Chaibi, Skhiri, Doan, Uzun, Knauff, Burkardt