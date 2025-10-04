Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video bóng đá Leverkusen - Union Berlin: Sức mạnh áp đảo, hai đòn sắc lẹm (Bundesliga)

Sự kiện: Bundesliga 2025-26 Bayer Leverkusen
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Leverkusen đang dần hồi phục sau cuộc khủng hoảng đầu mùa. Cuộc tiếp đón Union Berlin cho thấy, đoàn quân dưới quyền HLV Kasper Hjulmand đã thực sự lột xác.

  

Leverkusen mới thi đấu ở Champions League hồi giữa tuần, hòa PSV 1-1. Điều đó không ảnh nhiều đến nền tảng sức mạnh của đội chủ nhà. Và trong hiệp đầu tiên, Leverkusen thực sự chiếm thế chủ động.

Leverkusen (áo đen) thi đấu quyết tâm

Leverkusen (áo đen) thi đấu quyết tâm

Phút 33, Lucas thực hiện đường kiến tạo để Ernest Poku chớp thời cơ, đem về bàn mở tỷ số cho Leverkusen. Khoảng thời gian sau đó, đội chủ nhà vẫn chiếm thế chủ động nhưng hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng.

Leverkusen muốn sớm định đoạt trận đấu. Vì thế, ngay đầu hiệp 2, đội chủ nhà gia tăng sức tấn công. Phút 49, Michel Kofane chọc thủng lưới Union Berlin.

Kể từ đây, trận đấu xem như được định đoạt. Đội khách tấn công yếu ớt và chấp nhận ra về với thất bại.

Tỷ số chung cuộc: Leverkusen 2-0 Union Berlin (H1: 1-0)

Ghi bàn (Kiến tạo)

Leverkusen: Ernest Poku 33' (Lucas)

Đội hình thi đấu

Leverkusen: Flekken, Quansah, Bade, Tapsoba, Vazquez, Fernandez, Garcia, Grimaldo, Tillman, Poku, Kofane

Union Berlin: Ronnow, Doekhi, Querfeld, Leite, Trimmel, Khedira, Schafer, Kohn, Burke, Jeong Woo Yeong, Illic

