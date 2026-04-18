Ngoại hạng Anh sắp có đội xuống hạng đầu tiên: Bên bờ vực thẳm

Wolves nguy cơ xuống hạng sớm 5 vòng

Cụ thể, nếu Wolves thất bại trước Leeds United vào tối nay (21h, 18/4), đồng thời đội đứng thứ 18 là Tottenham đánh bại Brighton ít giờ sau, “Bầy sói” sẽ chính thức rớt hạng. Khi đó, Tottenham sẽ có 33 điểm, nhiều hơn Wolves tới 16 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn tối đa 15 điểm để cạnh tranh sau vòng 33.

Wolves đã trải qua mùa giải thảm hại tại Premier League, khi để thua tới 21 trận và chỉ giành được vỏn vẹn 17 điểm sau 32 vòng đấu

Trong trường hợp Wolves thua nhưng Tottenham không thắng, đoàn quân của HLV Rob Edwards vẫn có thể xuống hạng ở vòng 33. Nếu đội đứng thứ 17 là West Ham chỉ cần giành 1 điểm trước Crystal Palace ở trận đấu muộn vào ngày 21/4, “Búa tạ” sẽ đạt 33 điểm. Khi đó, Wolves, nếu tiếp tục trắng tay, sẽ dậm chân ở 17 điểm, kém nhóm an toàn 16 điểm và không còn đủ cơ hội san lấp khoảng cách trong 5 vòng cuối.

Ngay cả khi Wolves giành được 1 điểm trước Leeds United, họ vẫn sẽ xuống hạng nếu West Ham đánh bại Crystal Palace. Khi đó, West Ham có 35 điểm, còn Wolves kém tới 17 điểm trong bối cảnh chỉ còn 15 điểm tối đa để giành.

Kịch bản duy nhất giúp Wolves tránh việc xuống hạng ngay cuối tuần này là giành chiến thắng trước Leeds United. Khi đó, “Bầy sói” sẽ có 20 điểm và dù West Ham có thắng, khoảng cách 15 điểm vẫn có thể san lấp về mặt lý thuyết trong 5 vòng còn lại.

Sao Leeds United gửi thông điệp mạnh mẽ trong cuộc đua trụ hạng

Hậu vệ James Justin khẳng định chiến thắng đầu tiên của Leeds United trên sân MU sau 45 năm ở giải đấu cao nhất nước Anh hồi đầu tuần chắc chắn đã phát đi “thông điệp rõ ràng” tới các đối thủ cạnh tranh trong cuộc chiến trụ hạng.

Cục diện cuộc đua trụ hạng

Leeds United hiện đã tạo khoảng cách 6 điểm với nhóm cầm đèn đỏ và có thể nới rộng lên thành 9 điểm sau vòng đấu này, trong bối cảnh các đối thủ như Nottingham Forest, West Ham và Tottenham đều ra sân sau khi đoàn quân của HLV Daniel Farke chạm trán Wolves tại Elland Road.

Khi được hỏi liệu chiến thắng đầu tiên của Leeds United tại Old Trafford có phải là trận đấu quan trọng nhất mùa giải hay không, Justin nhấn mạnh: “Thời điểm nào cũng quan trọng. Đây là giai đoạn then chốt của mùa giải, và khi đến làm khách trước một đội bóng đang chơi tốt, rồi giành chiến thắng và mang về 3 điểm, điều đó chắc chắn gửi đi một thông điệp. Đó là chiến thắng có ý nghĩa rất lớn”.

Chiến thắng gần nhất của Leeds United trước kình địch MU tại giải đấu cao nhất nước Anh trước đó đã diễn ra cách đây hơn 23 năm trên sân Elland Road. Dù vậy, cựu hậu vệ Leicester City vẫn giữ sự tỉnh táo khi mùa giải còn 6 vòng đấu.

“Đây là trận đấu rất lớn với CLB, nhưng tôi vẫn giữ sự cân bằng. Dù quan trọng, nó không phải là tất cả của mùa giải. Khi mùa giải khép lại, mục tiêu của chúng tôi vẫn là trụ hạng, bất kể thắng hay không ở trận này. Đó mới là ưu tiên hàng đầu”, Justin chia sẻ.