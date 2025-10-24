Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
(Vòng bảng Europa League) Aston Villa làm khách tại Hà Lan trước một đối thủ đã được HLV Arne Slot cố vấn cách đánh bại.

Video bóng đá Go Ahead Eagles - Aston Villa: "Đại bàng" phản đòn, bỏ lỡ penalty (Europa League) - 1

Go Ahead Eagles đón tiếp một đội hình xoay vòng của Aston Villa và trước trận họ đã nhờ HLV Arne Slot của Liverpool gửi vài video phân tích để chuẩn bị đấu pháp. Nhưng mọi sự chuẩn bị vẫn không đủ, sau 4 phút Jadon Sancho có đường chuyền vào không được thủ môn De Busser xử lý tốt, và bóng bật người Guessand đi vào lưới đưa Aston Villa vượt lên.

Guessand (trái) ăn mừng sau bàn thắng có phần bị động

Guessand (trái) ăn mừng sau bàn thắng có phần bị động

Thua bàn khiến chủ nhà không có lựa chọn nào ngoài làm đúng như tên đội bóng, "tiến lên đại bàng". Khoảng trống xuất hiện và phía đội khách có nhiều cơ hội, nhưng thủ môn De Busser cản phá được các cơ hội của Guessand và Watkins. Sancho có khá nhiều pha xử lý sáng tạo và ở phút 30 anh đích thân dứt điểm, nhưng cú cứa lòng cũng không thắng được De Busser.

Phút 41, Guessand đã thoát xuống góc phải vòng cấm và có tận 3 đồng đội Aston Villa để chuyền cho, nhưng lại đưa bóng đi quá bổng không cho ai. Go Ahead Eagles trừng phạt pha bỏ lỡ này ngay lập tức, họ phá bẫy việt vị với hàng thủ dâng cao không cần thiết của Aston Villa trước khi Suray sút chạm chân một cầu thủ đội khách đổi hướng thành bàn.

Hàng thủ của Aston Villa không học được gì từ bàn thua và sang phút 61 họ lại lọt lưới, Kramer chuyền xuống đưa bóng tới Deijl, và đội trưởng của đội chủ nhà đã đỡ ngực trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Unai Emery bực mình thay một lúc 4 người bao gồm cả Sancho và Watkins, một trong 4 dự bị là Morgan Rogers và chỉ 4 phút sau khi vào sân anh đã có quả tạt như sút đưa bóng đập cột dọc.

Go Ahead Eagles trừng phạt hàng thủ dâng cao của Aston Villa để ngược dòng

Go Ahead Eagles trừng phạt hàng thủ dâng cao của Aston Villa để ngược dòng

Tới phút 78, thời cơ đã tới cho Aston Villa khi một hậu vệ của Go Ahead Eagles để bóng chạm tay trong khu cấm địa, nhưng quả penalty của Buendia đưa bóng bay vọt lên khán đài. Rogers sau đó cứa lòng chệch cột dọc, và trong 3 phút bù giờ Aston Villa cũng không thể tìm được bàn gỡ hòa, chấp nhận thất bại bất ngờ 1-2 trên đất Hà Lan.

Tỷ số trận đấu: Go Ahead Eagles 2-1 Aston Villa (hiệp 1: 1-1).

Ghi bàn (kiến tạo)

- Go Ahead Eagles: Suray 42', Deijl 61' (Kramer)

- Aston Villa: Guessand 4'

Đội hình xuất phát: 

Go Ahead Eagles: De Busser, Deijl, Nauber, Kramer, James, Breum, Smith, Suray, Margaret, Meulensteen, Salah Rahmouni.

Aston Villa: Martinez, Lindelof, Mings, Pau Torres, Maatsen, Onana, Bogarde, Guessand, Sancho, Buendia, Watkins.

24/10/2025 00:37 AM (GMT+7)
